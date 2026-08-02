El Sirio vuelve a Cabo de Palos

Durante unos minutos, el Mediterráneo dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un escenario de tragedia. Frente a las costas de Cabo de Palos, cientos de personas que soñaban con empezar una nueva vida al otro lado del Atlántico vieron cómo el viaje naufragaba. Era el 4 de agosto de 1906. Aquel día se hundía el trasatlántico Sirio, una de las mayores catástrofes de la navegación civil en España y un episodio que, junto al dolor de casi trescientas víctimas mortales, dejó también una de las mayores muestras de solidaridad que recuerda la historia marítima del país.

Cuando el barco quedó atrapado en los bajos de las Islas Hormigas, fueron los pescadores de Cabo de Palos quienes, sin más recursos que sus pequeñas embarcaciones y poniendo en riesgo sus propias vidas, acudieron al rescate de centenares de pasajeros. Su intervención hizo posible el mayor salvamento civil documentado de la navegación española, un acto heroico que, 120 años después, volverá a ser recordado en el mismo lugar donde ocurrió.

Conocido como el ‘Titanic del Mediterráneo’, aunque su hundimiento se produjo seis años antes, el Sirio realizaba la ruta entre Génova y Buenos Aires cuando encalló frente a Cabo de Palos. A bordo viajaban pasajeros registrados y centenares de emigrantes que embarcaron de forma clandestina con la esperanza de encontrar un futuro mejor. El accidente acabó con la vida de cerca de trescientas personas y conmocionó a la sociedad de la época, tanto en España como en Italia.

El gran desconocido

Con motivo del aniversario de la tragedia, el próximo martes, 4 de agosto, Cabo de Palos acogerá una jornada de homenaje que comenzará a las 19.00 horas en Cala Fría con un responso y una ofrenda floral dedicada tanto a las víctimas como a aquellos pescadores anónimos que protagonizaron el rescate.

La conmemoración continuará con una charla en la que participarán el cronista oficial de Cartagena, Luis Miguel Pérez Adán; el instructor de buceo Miguel Ángel Gallego, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro.

Los actos han sido impulsados por la escritora cartagenera Lola Gutiérrez, autora de la novela Playa de Poniente, inspirada en el naufragio; la historiadora e italianista Mabel Villagra, cuya propia familia viajó en el Sirio antes del desastre, y la periodista Marta Hernández, afincada en Barcelona, ciudad desde donde embarcó una gran parte de las víctimas. Las tres llevan meses trabajando en la recuperación de la memoria de este episodio mediante conferencias, presentaciones y encuentros celebrados en ciudades como Madrid, Alicante y Barcelona.

Las organizadoras defienden que, pese a la magnitud de la tragedia y al heroísmo demostrado por los pescadores de la zona, el Sirio sigue siendo un gran desconocido más de un siglo después.

Con este homenaje pretenden devolver a sus víctimas y a quienes participaron en el rescate el lugar que les corresponde en la memoria colectiva, recordando una historia de emigración, solidaridad y humanidad cuyo eco, aseguran, no debería perderse nunca entre las aguas del Mediterráneo.

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Ciento veinte años después, Cabo de Palos volverá la vista hacia uno de los episodios más dramáticos de su historia. Lo hará recordando no solo a las víctimas del Sirio, sino también el gesto de humanidad de quienes convirtieron una jornada de tragedia en una lección de solidaridad.