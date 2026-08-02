La Piñona y la Moneta rompen las tablas de la catedral del Cante con el seísmo de sus tacones

Ruido, y de repente, la nada. Si les soy sincero, soy un gran aficionado de la oscuridad. Del misterio, de la noche, del silencio. Porque en ellos se puede apreciar con más claridad la luz, las estrellas, la verdad, y ese sonido tan característico de los tacones sobrevolando las tablas de la Catedral del Cante. Los tacones de Fuensanta 'La Moneta' y Lucía Álvarez 'La Piñona', ambas premiadas en 2003 y 2011 con el trofeo Desplante, llenaron con el carácter de sus Cuerpos Minerales el Mercado Público de La Unión.

Al apagarse las luces, todo el Mercado queda mudo. Se ilumina un foco en la estancia central del escenario, que apunta a las bailaoras. Una en pie, la otra de rodillas, comenzando la coreografía desde el suelo. La vestimenta juega un papel fundamental en este inicio. Ambas se muestran como contraparte de la otra. Moneta, vestida de blanco, enfrenta a Piñona, conjuntada de negro. Se rodean mutuamente con un mantón beige, que conecta los dos extremos, la luz y la oscuridad. Es la lucha de uno mismo contra su propia sombra. En el fondo, la guitarra intenta apaciguar esta lucha, mediante una serie de esperanzadores acordes.

Tras un pequeño 'toreo' con el mantón, ambas bailaoras desplantan juntas, en una sección del baile de la que hay que destacar su crudeza. Si bien ambas realizan, llegado un momento, los mismos movimientos, no acaban por llegar a un acuerdo. Ahora, con delicadeza, cada parte expone sus ideas, su estilo, su forma de hacer las cosas. La guitarra llena el espacio, la voz del cantaor quiebra, e igual de quebradas, juntas, ambas recogen del suelo el mantón, dan sus últimos pasos, y abandonan parsimoniosamente la escena al término de esta primera sección de la gala.

La segunda sección de la gala estuvo a cargo del equipo de los cantaores, palmeadores y guitarrista que acompañaban a las bailaoras. Tras una elaborada falseta de la guitarra, se hacía el silencio y el primer cantaor salía a palo seco con letras que llegaban más allá de la emoción pura. "Tú tienes dos corazones, no lo dudo, porque tienes el mío dentro del tuyo". Qué sería de este arte si no se permitiera sentir.

La música se construía poco a poco, poniendo las bases sobre la rasgada voz del primer cantaor al que, poco a poco, a modo de contrapunto, se iba sumando el segundo. Las palmas establecían la base rítmica y con tesón y valentía llegaban ambos cantaores al encuentro del otro, acabando por encontrarse en las letras para dar fin a las coplas en un precioso unísono.

Entró pues, Moneta, con discreción y disimulo, portando un vestido granate, simbolizando la sangre seca de las heridas de los mineros a los que cada año el Festival del Cante de las Minas rinde homenaje. Tras controlados giros y un ligero zapateado, el cante entra en fase de jaleo, animando a la bailaora al desarrollo generoso de su danza, que realiza mediante movimientos aparentemente pesados, pero poderosos. La artista, sin embargo, nos quiere dar a entender que el baile no está completo, pues más allá de un tono de timidez que se va reduciendo progresivamente, fruto de la performance hacia una mayor libertad en el baile, solamente hace uso de un tercio del escenario, en la zona izquierda.

Tras 'avisar' a los jaleadores tocándoles el brazo, se los lleva por esa misma zona, mientras sale bailando. Esto es relevante dado que, en contraste, la Piñona inaugura la siguiente sección del espectáculo usando únicamente la mitad contraria del escenario, y únicamente acompañada de la intimidad que aporta la guitarra. También el carácter es muy distinto. Lucía entró con elegancia, acompañada de una guitarra que profundizaba en el registro grave. También contrastaba la vestimenta, que cambiaba de ese vestido granate profundo hacia uno rosa oscuro con brillantes que bien pudieran ser lentejuelas. Esto, artísticamente, es toda una declaración de intenciones. Resaltar la figura, el brillo de la artista sobre el arte que se lleva a cabo, sin dejar este jamás de lado.

'Cuerpos mineros' / C.M.

Además, el color nos da pistas del estado de la artista. Ya no nos habla de la sangre, sino de la inocencia perdida y la fortaleza ganada en la oscuridad del color que se nos muestra. Es una conjunción perfecta de sonido, movimiento y sensorialidad que llena el espacio y el tiempo con una abrumadora totalidad. Los movimientos de nuestra bailaora, en su solemnidad, se enfrentan con otros más súbitos, surgidos del cuerpo de Piñona como una lucha contra sí misma.

Es ese impulso incontrolable que surge del corazón, y que se ve obligado a arrollar, sin permiso ni perdón, aquello que encuentre en el camino. Es el enigma sin resolver que se sobre piensa sobremanera en el momento más inoportuno. Y así, enigmática, abandonó Lucía Álvarez 'La Piñona' su pequeña mitad de la escena, entre palmas, chasquidos, y en última instancia, silencio.

Permanecen los palmeadores en la escena, así como la guitarra, que empieza a tocar en soledad. Los palmeadores se mueven, uno a uno, al centro del espacio. La falseta, de gran sentir y profundidad, lleva a un sepulcral silencio que solo es capaz de romper la Moneta, cuando irrumpe en el escenario con sus tacones. El color se va oscureciendo, con un vestido de un morado intenso, color que simboliza el poder y la realeza. La túnica de Cristo y de emperadores y reyes, que lleva ahora Moneta sobre sus hombros. El baile, en comparación a las secciones anteriores, se muestra mucho más agresivo, con más carácter y un mayor número de giros y vuelos. Una prolongada escobilla guía hacia un potentísimo desplante, que hace temblar la Catedral del Cante, y que desata una ola de aplausos como pocas se han visto.

Y, de nuevo, un silencio sepulcral. Silencio, chasquido, compás. Silencio, chasquido, compás. Moneta establece su dinámica, su norma, su propia regla. Equipo y público la seguimos con atención. Como una maestra, primero, va sola, nos enseña la lección como si de a sus alumnos se tratase. Entonces, se repite, esta vez acompañado de jaleo, alimentándose a sí misma, cogiendo fuerzas para replicar esta dinámica una última vez, con el grito del cante, con la liberación final de su arte, grande, poderoso, grácil y brillante. Cierra la sección con un gran desplante que sucede a una virtuosa escobilla.

Es el momento de la última sección. El final se acerca. Piñona entra toda vestida de negro, procesionando a través del escenario. El ambiente es oscuro, pesado. Se siente una pérdida, ¿de dónde viene este lamento? Hay pérdidas que producen más rabia que tristeza, y la rabia trae consigo descontrol. Los pies de Piñona se revolucionan, y golpean con aspereza y furia el tablao. El cuerpo de la bailaora se retuerce en pulidos escorzos, y el gesto facial se nubla, mostrándonos una lágrima que no sale, un grito que se queda en la garganta, mientras sale a través de la fuerza del tacón. El sudor cae de su frente con cada movimiento. El tacón se desliza por las tablas, arrastrado con pena, preparando una escobilla que se construía por capas. Al final, tan derrotada como consolada, la artista abandona el escenario, las luces se apagan. Queda latente el dolor, el sentir, el llorar, el reir, el vivir y el morir de los 'cuerpos mineros' que tanto han dado a La Unión y al flamenco.

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Ruido, y de repente, la nada. Figuras imponentes pasan por las tablas de la Catedral del Cante para enseñarnos, cada año, que el silencio es nuestro más fiel compañero. Que no hace falta una palabra para ocupar un espacio. Solo hace falta un movimiento, una mirada o un roce para darse cuenta de que los minerales más valiosos no están bajo tierra, sino entre la multitud, a plena vista de todos.