Ana Cárceles: la palabra como vocación

Ana Cárceles ha hecho de la literatura un modo de estar en el mundo y, de la enseñanza, una forma de compartirlo. Su relación con los libros nació de una convivencia natural con la lectura desde la infancia. En su casa, la palabra tenía un lugar propio: su padre, abogado y lector apasionado, leía en voz alta cada noche y animaba a sus hijas a leer y recitar de memoria fábulas, poemas y textos clásicos. Aquella costumbre cotidiana fue sembrando una afinidad profunda con la literatura que nunca la abandonaría.

Aunque la pasión lectora estuvo siempre presente, la vocación docente se fue construyendo poco a poco. Durante el bachillerato comenzó a descubrir el placer de enseñar, primero dando clases particulares a niños más pequeños. Le atraía observar la sorpresa de quien descubre algo nuevo, sentir que el conocimiento puede compartirse. Esa experiencia fue decisiva: cuando llegó el momento de elegir especialidad, no tuvo dudas. Lengua y Literatura reunían todo aquello que la definía.

Su trayectoria como profesora estuvo marcada por la constancia y el compromiso. Ha ejercido en el Instituto Gabriel Miró de Orihuela y en el IES José Planes de Espinardo, y realizó sus prácticas en el Floridablanca. Sin embargo, el núcleo de su carrera docente se ha desarrollado en el IES Alfonso X de Murcia, donde impartió clase durante catorce años. Allí encontró un entorno cercano, un alumnado diverso y exigente, y unos compañeros que le ofrecieron libertad para desarrollar su propio modo de entender la enseñanza. Para Ana Cárceles, la docencia ha sido siempre «un mundo muy grato».

En el aula, su mirada pedagógica se ha caracterizado por el equilibrio entre el rigor del temario y la flexibilidad necesaria para despertar el interés de los alumnos. Consciente de que la lectura exige esfuerzo y concentración, ha defendido la importancia de no imponerla como una carga. Junto a los textos obligatorios, ha fomentado la lectura voluntaria. Prefirió que los estudiantes elijan novelas que les atraigan, que se recomienden lecturas entre ellos y que descubran el placer de leer sin sentirse presionados. Incluso ante los grandes clásicos —La Celestina, El Quijote— ha optado por la selección de fragmentos, confiando en que el disfrute sea el mejor camino para volver a ellos más adelante.

Paralelamente a su labor docente, Ana Cárceles ha desarrollado una línea de investigación centrada en las escritoras murcianas. Este interés surgió a raíz de su colaboración con Juan Barceló en un volumen dedicado a las autoras de la Región. A partir de ese trabajo descubrió un territorio poco explorado: creadoras con trayectorias sólidas, obras cuidadas y coherentes, pero ausentes de manuales, estudios y antologías. Su investigación la llevó a rastrear textos originales, manuscritos y cartas, y a reivindicar nombres como María Cegarra, María Pilar López, María Teresa Cervantes, Carmen Conde o Dionisia García, a quien ha dedicado un estudio especialmente profundo. Una escritora por la que Cárceles siente una especial predilección.

Lejos de establecer fronteras entre una literatura escrita por hombres o por mujeres, Ana defiende que los grandes temas son universales: el amor, la muerte, la soledad, la belleza y el sentido de la vida. Sin embargo, advierte del riesgo del olvido cuando determinadas obras no se incorporan al canon ni a los espacios de transmisión cultural. Por eso considera necesario llamar la atención sobre esas autoras y devolverlas al lugar que les corresponde.

Hoy, Ana Cárceles observa con esperanza un presente en el que las escritoras defienden activamente su obra y ganan presencia pública. Su propia trayectoria es un ejemplo de cómo la palabra, cuando se cultiva con paciencia y compromiso, puede convertirse en una forma de legado.