Puerto Lumbreras volverá a unir música y astronomía con Cantos al Cielo

Puerto Lumbreras volverá a mirar al cielo el próximo 29 de agosto con la segunda edición de Cantos al Cielo, una propuesta que fusiona conciertos, poesía, electrónica y astronomía en el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara. Este año reunirá a Amanda Mur, Laura Sam y Greco Techno en una velada que se prolongará hasta la madrugada.

El encuentro abrirá sus puertas a las 18.30 horas con una experiencia sonora ambiental, concebida para acompañar el atardecer. A partir de las 20.41 horas, coincidiendo con la puesta de sol, comenzarán las actuaciones.

La primera en subir al escenario será Laura Sam, una de las voces más reconocidas del spoken word en España, cuya propuesta combina poesía oral, interpretación escénica y una intensa conexión con el público. Le seguirá, a las 22.00 horas, la cantautora cántabra Amanda Mur, que presentará un repertorio en el que confluyen el pop de autor, la electrónica sutil y unas letras marcadas por la introspección y la sensibilidad.

La programación incluirá también, a las 23.15 horas, una observación astronómica guiada por Pedro Andanuche, antes de dar paso, a medianoche, a Greco Techno, un proyecto que fusiona el canto gregoriano con bases de música electrónica para crear una experiencia sonora envolvente. El festival concluirá a las 03.00 horas en el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara.

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La propuesta cultural ha sido presentada este viernes por la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez; la concejal de Cultura, Toñi Navarro; y Cristina García, representante de Contempla. Durante el acto, Túnez destacó que esta cita forma parte de la amplia programación estival del municipioy subrayó el carácter singular de un evento al celebrarse en un "marco incomprarable". Con aforo limitado, las entradas para esta velada a la luz de las estrellas ya están a la venta.