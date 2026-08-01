Olga Orús y Salvador Cored, voz y multiinstrumentalista: "Intentamos que el aragonés no se pierda, que tenga una nueva vida"

El ciclo de conciertos A la Luna de Barranda celebra este año su vigésimo aniversario con una programación, integrada por cinco conciertos, que reunirá algunas de las principales formaciones de la música tradicional y de raíz del panorama nacional.

El grupo Olga y los Ministriles será el encargado de subir el telón de esta edición. Referente del folk aragonés, abrirá el ciclo con una propuesta que recupera instrumentos históricos y melodías tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

Nacido en Huesca en 2009, el grupo está liderado por Olga Orús (voz) y Salvador Cored (multiinstrumentista), ambos con una dilatada trayectoria en el histórico grupo Hato de Foces. Su objetivo ha sido revitalizar el folclore de Aragón, respetando sus raíces, pero incorporando arreglos modernos y una puesta en escena muy cuidada. La esencia del grupo reside en recuperar la música popular aragonesa y presentarla con un lenguaje musical actual. En sus conciertos conviven melodías tradicionales con composiciones propias, utilizando instrumentos históricos como la gaita de boto aragonesa; el chiflo y el salterio; la dulzaina; la mandolina; el bouzouki y guitarras, así como el acordeón y percusión. Todo ello acompañado por la voz de Olga Orús, considerada una de las voces más reconocidas del folk aragonés. En muchas actuaciones incorporan, además, danza tradicional, enriqueciendo el espectáculo visualmente.

Esta noche, en Barranda, música tradicional aragonesa desde una perspectiva más contemporánea.

Salvador Cored: Para esta noche y un lugar tan especial, como el Museo de la Música Étnica de Barranda, hemos preparado un resumen de lo mejor de nuestros seis discos publicados.

Llevamos más de quince años por los escenarios en este nuevo formato, aunque en realidad llevamos medio siglo cantando la música folk de Aragón. Vamos a Barranda con una formación de cinco músicos y dos bailarines. Hacemos música folk tradicional y también creada por nosotros, con coreografías apropiadas y el sonido de los instrumentos autóctonos de Aragón, de Huesca. Utilizaremos la gaita de boto. Hay mucha gente que no sabe que, por Aragón, se toca la gaita, así como el chiflo o el salterio con las púas y con los instrumentos convencionales.

En su último trabajo, Flamas, homenajean la música popular aragonesa y a los cantautores que han dedicado su arte escribiendo en aragonés.

Olga Orús: Realizamos una selección de las mejores canciones escritas en aragonés, y que se han cantado por grupos como el nuestro, de música folk, y también por cantautores. Una vez seleccionamos todo el material, el siguiente paso fue hacer unos arreglos propios para grupo. La verdad es que ha quedado un trabajo que ha gustado mucho.

Uno de los objetivos de este trabajo es acercar la cultura y la idiosincrasia de Aragón a través de su lengua.

Salvador Cored: Sí, efectivamente. Aquí se habla aragonés, pero de manera muy restringida, lo habla poca gente, no más de 2.000 o 3.000 personas. Sin embargo, también hay una tercera lengua: el catalán, que se habla justamente en la zona colindante con Cataluña, en toda la zona de Aragón oriental. Estamos embarcados en un proyecto para contribuir a que el aragonés no se pierda, que tenga vida más allá de los propios parlantes. Desde el gobierno de Aragón se hizo una dirección general de Política Lingüística que intentó unificar las diferentes vertientes del aragonés.

Han llevado su música por innumerables festivales, ¿por qué momento pasa la música tradicional en Aragón?

Olga Orús: Las músicas tradicionales no son músicas de masas pero, por nuestra contribución y los grupos que también tocan en la comunidad, podemos decir que goza de una muy buena salud. Nos gustaría que este tipo de música fuera de masas o, por lo menos, con más público del que tiene en general. No solo en Aragón, sino en toda España. Es cierto que es un público muy fiel y, además, entendido, pero no tanto como nos gustaría. Aún no ha alcanzado la repercusión que tiene, por ejemplo, la música pop.

Nos gustaría que las músicas tradicionales fueran músicas de masas

Llama mucho la atención, precisamente, a través de las redes sociales, la influencia que está teniendo en mucha gente joven.

Salvador Cored: Va habiendo gente joven que se dedica a grupos noveles de la música folk en toda España. Hay zonas donde está más arraigado como, por ejemplo, Galicia, País Vasco, Cataluña, el País Valenciano, toda la zona del Levante y Murcia. Tienen más implicación en el ámbito del folk, que llamaríamos renovado, y que es el que intentan practicar las nuevas generaciones.

Sin embargo, en toda la península, especialmente en las Castillas, el folk tiene un predicamento. Viajamos por toda España y detectamos que hay interés. De hecho, aquí en Huesca, tenemos un festival que va a llegar casi a su trigésima edición, con una duración de cuatro días. Este año traemos gente de Extremadura,de Cataluña, del propio Aragón, de la parte del sur de Francia. En definitiva, no es un fenómeno de masas, pero sí que es un fenómeno que gusta muchísimo allí donde se hace.

¿Cómo se fragua el nacimiento del grupo, en el año 2009?

Olga Orús: Nosotros ya habíamos tenido un grupo anterior que era Hato de Foces y, después de más de 30 años de carrera, el proyecto llegó a su final. Teníamos muchas ganas de seguir y aún quedaban muchos proyectos por llevar a cabo. Decidimos formar este grupo a raíz de una actuación en la que llamaron a Salvador para que hiciera unos toques de gaita en el Festival Internacional del Castillo de Ainsa, en la provincia de Huesca. Preparamos un pequeño recital que gustó muchísimo y nos dio alas para seguir haciendo cosas.

Hay mucha gente que no sabe que en Aragón se toca la gaita, el chiflo y el salterio

¿Cómo descubren la música tradicional?

Salvador Cored: Olga empezó con la música más tradicional de Aragón, como es la jota, y luego fuimos evolucionando, viendo lo que hacían otros grupos de nuestra generación como El Nuevo Mester de Jugaría, Milladoiro, Oscorri, María del Mar Bonet... Músicos que nos entusiasmaban. Intentamos, no copiarlos, pero sí seguir su estela para después seguir con nuestro propio estilo. Y ahora, con este proyecto, llevamos ya siete discos y estamos preparando el octavo. Con el anterior proyecto hicimos nueve discos y recorrimos toda la geografía española, incluso dimos conciertos en Malta, México, Irlanda, Turquía, Italia, y Francia.

¿Algunas pinceladas de ese futuro trabajo?

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Este próximo trabajo va a estar vinculado con el Instituto de Estudios Altoaragoneses. Se trata de la publicación de un cancionero de mediados de los años 70, de Juan José de Mur. Vamos a grabar algunas de las melodías que venían en aquel cancionero y que han servido de base para muchos grupos de música tradicional.