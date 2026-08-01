‘La Moneta’ y ‘La Piñona’ se unen para presentar ‘Cuerpos minerales’

Algunos espectáculos solo se dan una vez en la vida, al menos, por primera vez. El Cante de las Minas es uno de esos eventos con la magia suficiente como para que dos grandes creadoras del flamenco se encuentren por primera vez en un espectáculo concebido expresamente para la ocasión.

Cuerpos minerales es el espectáculo que Fuensanta ‘La Moneta’y Lucía Álvarez ‘La Piñona’ han elaborado de manera conjunta para interpretar este sábado a las 23.00 horas en el Antiguo Mercado Público de La Unión. Ambas, con trayectora internacional a sus espaldas, conformarán desde el estilo propio una sinergia única sobre el escenario.

Zapateao internacional

El recorrido de ‘La Moneta’ pasa por reconocidas peñas Flamencas, también festivales, así como teatros de distintos países de Europa, Asia y América.

Ha formado parte de los ballets flamencos Triana, en el nombre de la Rosa y Rinconcete y Cortadillo, de la compañía de Javier Latorre.

Por su parte, ‘La Piñona’ ha participado en eventos nacionales e internacionales como el Festival Flamenco de Jerez; La Bienal de Sevilla; el Festival Flamenco Madrid; el Festival Flamenco de Mont de Marsan, de Nimes y de Saint Tropez (Francia); el Festival de Dusseldorf (Alemania) o el Festival Flamenco de Tokyo (Japón).

Exposición ‘Cartografía del Eco’ que se podrá visitar hasta el próximo 31 de agosto. / L.O.

La fotografía y la literatura se cuelan en la programación cultural

La programación paralela del Festival Internacional del Cante de las Minas convierte estos días al Museo Minero en un espacio para la reflexión sobre el paisaje, la memoria y el flamenco a través de la fotografía y la literatura. La exposición Cartografía del Eco, del artista cartagenero José Carlos Ñíguez, podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto, mientras que el museo acogió también la presentación de Descubrir el flamenco, el nuevo libro del profesor de la Universidad de Murcia José Francisco Ortega.

La muestra de Ñíguez propone un ensayo fotográfico centrado en los paisajes áridos y las cuencas mineras de la comarca, fruto de más de dieciséis años de trabajo recorriendo la Sierra Minera. A través de sus imágenes, el fotógrafo invita a redescubrir un territorio marcado por la actividad minera y a reflexionar sobre las huellas que el tiempo deja impresas en la tierra.

"El paisaje es un gran libro en el que queda escrito todo lo que ha sucedido en esos espacios. Esta exposición relata un recorrido por la Sierra Minera de más de dieciséis años. La idea era sacar a flote todo lo que la tierra calla", explicó Ñíguez durante la inauguración.

"La idea era sacar a flote todo lo que la tierra calla"

Flamenco desde la academia

Además, el Museo Minero acogió la presentación de Descubrir el flamenco, obra del profesor de la Universidad de Murcia y doctor en Filología Clásica José Francisco Ortega. El autor ofrece una aproximación didáctica al universo flamenco, recorriendo las distintas familias del cante, sus ritmos, melodías y letras, al tiempo que profundiza en sus raíces históricas y en el significado de su terminología.

"Es un libro con una clara vocación didáctica, aunque también puede resultar atractivo para quienes llevan muchos años transitando los caminos del flamenco, un arte que despierta pasión dentro y fuera de nuestras fronteras", señaló el autor.

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Durante el acto, Joaquín Zapata puso en valor la trayectoria del escritor unionense «que siempre hace gala de serlo», del que destacó su contribución al estudio y divulgación del flamenco.