Miguel Ángel Blaya, el fiel guardián de Paco Rabal

Periodista por vocación, comunicador por oficio y guardián de la memoria cultural de Paco Rabal por convicción, la trayectoria de Miguel Blaya dibuja la de alguien que siempre estuvo donde debía estar: al servicio de la palabra bien dicha, del rigor y de la lealtad a las personas y a las ideas.

Formado en la Universidad Autónoma de Barcelona en unos años complejos, Blaya aprendió pronto que el periodismo no es solo contar lo que pasa, sino entenderlo y explicarlo con honestidad. Aquella etapa en Bellaterra —marcada por maestros exigentes y por una inmersión intensa en el mundo intelectual y social catalán— fue el germen de una manera de escribir clara, precisa y profundamente respetuosa con el lector. Desde entonces, su relación con el lenguaje ha sido casi artesanal: cada palabra en su sitio, cada frase con sentido.

De regreso a Murcia, comenzó una carrera periodística que incluyó Línea, Murcia Deportiva y el germen de lo que sería el Diario de Murcia. Blaya se convirtió en un periodista todoterreno, con especial querencia por la información regional cuando esta empezaba a adquirir un valor político y social decisivo. Llegó incluso a dirigir un periódico siendo muy joven, sin perder nunca el contacto con la calle ni con la realidad que contaba.

Su paso por El Telegrama de Melilla como redactor jefe amplió su mirada y confirmó su solvencia profesional. Y cuando la desaparición de la cadena de Medios de Comunicación Social del Estado cerró una etapa, supo reinventarse sin renunciar a su esencia: la comunicación como servicio público. Así nació uno de sus trabajos de los que más satisfecho se confiesa: la creación y consolidación del primer gabinete de prensa de Educación en la Región de Murcia, un espacio desde el que profesionalizó la relación entre la administración y los medios.

A lo largo de los años, Blaya fue muchas cosas: corresponsal, articulista, comunicador institucional, corrector y asesor lingüístico. En todas ellas dejó la misma impronta: rigor, discreción y una fidelidad casi militante a la gramática y al buen uso del idioma. Pijotero confeso, como él mismo se define, entendió siempre que cuidar la lengua es una forma de respeto hacia quien lee.

Pero si hay un ámbito donde su nombre queda ligado de manera indeleble es en la preservación y difusión de la figura de Paco Rabal. Más que amistad, entre ambos hubo "querencia", una palabra que Blaya utiliza con precisión emocional para definir un vínculo que mezclaba admiración, afecto y lealtad. Tras la muerte del actor, cuando el riesgo del olvido empezaba a asomar, Miguel Ángel Blaya decidió actuar. De esa inquietud nació la asociación Milana Bonita, una iniciativa ejemplar que durante dos décadas mantuvo vivo el recuerdo de Rabal a través del cine, la música, la palabra y el encuentro a través de los premios Rabalianos que llevaban a Águilas cada año a amigos con los que se pretendía mantener el recuerdo vivo de uno de los mayores actores españoles y, sin duda, el paisano más recordado.

Las proyecciones de cine en la calle, las serenatas, las veladas troveras, los homenajes a compañeros y amigos de Paco Rabal y, finalmente, el impulso decisivo para la creación del Centro de Interpretación en Águilas, son hoy un legado cultural de Miguel incuestionable. Todo respondió a una idea clara de cultura accesible, cercana y viva, pensada para la gente y no para las vitrinas.

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Gracias a personas como él, la memoria colectiva no se diluye y los nombres necesarios no se convierten en simples placas. Su vida profesional y personal es una lección de coherencia: cuidar las palabras y no olvidar a quienes nos hicieron mejores.