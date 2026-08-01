Festivales de agosto en la Región de Murcia: música, teatro, flamenco y tradición para alargar el verano

Tras los festivales de julio, agosto toma el relevo con una amplia agenda cultural en la Región de Murcia. El mes reúne festivales, ciclos y propuestas escénicas que trazan una ruta del flamenco al jazz, del teatro a la música independiente y de los conciertos al aire libre al folclore.

El Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, que comenzó el miércoles 29 de julio, prolongará su 65.ª edición hasta el 8 de agosto con un cartel que reunirá a artistas como Dorantes, Antonio Reyes, Paco Cepero, El Pele, Jesús Méndez y El Yiyo.

También continúa el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que mantiene su programación hasta el 23 de agosto. La cita combina espectáculos escénicos y musicales y tendrá entre sus protagonistas a Sergio Peris-Mencheta, Lydia Bosch, Rocío Molina y Luz Casal, además de la compañía peruana La Plaza, que llegará con su reconocida versión de Hamlet. La programación incluye propuestas como Blaubeeren, Fedra, en los infiernos y Calentamiento, mientras que Luz Casal será la encargada de clausurar el festival con un concierto en el que presentará su nuevo trabajo, Me voy a permitir.

Los Morancos. / L. O.

En San Pedro del Pinatar, Sal de Música celebra su 5ª. edición del 12 al 16 de agosto en el recinto Paraíso Salado. El programa reúne el humor de Los Morancos con los conciertos de Juanes, Duncan Dhu, Nacha Pop, Los Rebeldes, Leire Martínez, Maldita Nerea y Marta Santos. Como antesala, Nuria Fergó ofrecerá una actuación gratuita el 1 de agosto.

Cartagena suma dos nuevas citas musicales a la agenda de agosto. El Auditorio Paco Martín del Parque Torres acogerá Noches de Sal del 14 al 29 de agosto, con las actuaciones de Alejandro Astola, Café Quijano, 500 Noches, Carlos Ares, Taylormanía y Miguel Ríos. Por su parte, Cabo de Palos celebrará los días 14 y 15 de agosto una nueva edición de Cabo de Pop, dedicada a la música independiente y con Mujeres, El Diablo de Shanghái, Ku!, El Último Vecino, La 126, Mare Carrier, Estela Gris, Cucaña y Desaparezca.

Mikel Erentxun celebra el 40 anivesario de Duncan Dhu en Las Noches del Botánico. / RODRIGO JIMÉNEZ

Tras las primeras citas de julio, Mares de Papel mantiene su programación durante todo agosto con nombres como Duncan Dhu, Revólver, Los Morancos, Orquesta Mondragón, Burning y El Canijo y Los Estanques. El espectáculo Taylormania cerrará el ciclo el día 29.

Águilas también suma dos citas a la agenda. El 1 de agosto celebra la Muestra del Carnaval de Verano. Además, el Águilas Jazz Festival pondrá el broche a su 6ª. edición el 7 de agosto con la actuación de la vocalista británica Sara Oschlag en la plaza Antonio Cortijos.

En el interior, Barranda, pedanía de Caravaca de la Cruz, acoge del 1 al 29 de agosto A la Luna de Barranda, un ciclo de conciertos vinculado al Museo de la Música Étnica y centrado en músicas de raíz. La programación reunirá a Olga y los Ministriles, La Musgaña, Caamaño & Ameixeiras, José A. Aarnoutse y Casapalma.

Los Alcázares celebrará del 14 al 21 de agosto la 54.ª Semana Internacional de la Huerta y el Mar, con folclore, gastronomía, música y tradiciones populares. Entre las citas principales figuran el pregón de Juan García Serrano, la actuación de Son del Malecón y el tradicional Bando Internacional de la Huerta y el Mar del día 16.

Jumilla incorpora también a la agenda el Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla, que celebrará su 45.ª edición del 15 al 17 de agosto bajo el lema «Voces y cuerdas». La programación comenzará con la recepción oficial y la sesión inaugural y continuará el día 16 con Danzas de España, Convivencia con el Folklore, Sones de España y la Velada Folk. El encuentro concluirá el 17 de agosto con nuevas actividades de danza y convivencia y la sesión de clausura, prevista a las 22.00 horas en el Jardín de la Glorieta. Entre los participantes figura Coros y Danzas de Jumilla.

Melon Diesel, banda de rock originaria de Gibraltar. / Melon Diesel

La agenda se completa con PIN8 Sound, que llegará a Beniel el 14 de agosto dentro de las fiestas patronales de San Bartolomé. Elefantes y Melón Diesel encabezarán esta primera edición, que prolongará la música hasta la madrugada con las sesiones de los DJ Dingy, Raúl Casanova y Carlos Sampere.