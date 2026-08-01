DD40, celebración de la memoria compartida

Más de cuatro décadas han pasado desde que Duncan Dhu irrumpieron con Por tierras escocesas (1985). Con su pop acústico y sonido rockabilly, los donostiarras calaron con canciones melancólicas, de letras introspectivas. Canciones (1986), el álbum que les encumbró, incluía éxitos como Cien gaviotas. Aunque no vuelvan a volar juntos, sus letras siguen resonando en la nostalgia de los fans; una creatividad que les ha dado trece discos de platino y seis de oro. Luego vendrían los discos maduros, las pausas y, finalmente, la separación oficial de Mikel Erentxun y Diego Vasallo.

Con motivo del 40º aniversario de Duncan Dhu, Mikel Erentxun se embarcó en una gira, DD40, un merecido homenaje a la trayectoria de la mítica banda donostiarra.

Duncan Dhu han trazado una de las carreras más influyentes y honestas del pop-rock en español. Rompieron moldes en los 80 y 90. No fueron solo un fenómeno de ventas y crítica; transformaron sus canciones en banda sonora imborrable de millones de vidas.

Su trayectoria es un viaje de evolución y respeto por la melodía. Desde su deslumbrante debut con Por tierras escocesas hasta la sofisticación de trabajos posteriores como Piedras, Crepúsculo o el reencuentro en El duelo, su discografía es un catálogo de himnos . Canciones magnéticas como Cien gaviotas o En algún lugar han desafiado el paso del tiempo; permanecen vivas, latiendo cada vez que el público las canta a pleno pulmón.

En 2025 se cumplieron 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu. Para celebrarlo, Mikel Erentxun salió a la carretera en un tour acompañado por su banda: Igor Telletxea (batería), Ruben Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (piano) y Fernando Neira (bajo).

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Después de celebrar las cuatro décadas de su legado con DD40 por todo el mundo, la gira de Mikel Erentxun y su banda llega a su fin, convirtiendo Mares de Papel, este sábado a las 22.00 horas, en el Complejo Deportivo de Mazarrón, una de las últimas paradas. Una celebración de la memoria compartida y una oportunidad única para revivir el triunfo de canciones que ya forman parte de la historia colectiva.