Arcángel vuelve al Cante de las Minas con un homenaje a los grandes maestros

Ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael. En este caso hablamos de un Arcángel totalmente distinto. Un Arcángel cuyas alas dan vuelo a las voces de los grandes flamencos a los que rindió homenaje la pasada noche con su Abecedario Flamenco.

Se apagan las luces de la Catedral del Cante, y de repente se escucha, como un silbido, un sonido cuasi metálico, que se va poco a poco asemejando a una gota de rocío que cae a un estanque. Comienzan a sonar las guitarras, una en el agudo y otra en el grave, como dos hermanas que conversan, mientras desde el fondo del escenario llega Arcángel, sobrio y poderoso.

“Nadie puede abrir semilla en el corazón del Sueño”, reza aquel poema lorquino que ha traspasado la frontera del tiempo, y que a través de su voz nos cantaba Arcángel, casi como una nana bajo el cielo unionense.

El artista se fundía con las guitarras de tal manera que formaban un solo ente. Sin dejar morir la música, la semilla de ese sueño colectivo se iba transformando en un 'sueño de amor'. Los coros, y más adelante la voz del onubense, sonaban como aquella voz que recuerda un pasado feliz, y llora de añoranza, sabiendo que no volverá, pero alegre por la experiencia y la enseñanza. Porque, aunque busquemos nuestras formas, nuestra manera, no podemos olvidar a aquellos y aquellas de quienes aprendimos.

Como un susurro, entra a escena Paula Comitre, que hace gala de un elegante y marcado braceo. En lo que respecta a la convivencia de la música y el baile, es sumamente interesante, así como digno de remarcar, la facilidad en el manejo del canto 'por detrás' (canto para el baile) y 'por delante', incluso llegando en un momento del espectáculo a usar el baile como un recurso narrativo que rompía su propia cuarta pared.

Como una preciosa danza, ambos, cantaor y bailaora, se pasaban el testigo, entre escobillas y miradas que marcaban más que un compás y una melodía.

La música sigue sonando, la guitarra no ha dejado de tañerse. El ambiente se oscurece y la voz de nuestro arcángel se turba, se amarga. Cuánta es la responsabilidad de cantar el Romance del amargo del maestro de San Fernando.

Llegados a este punto, nuestro artista se queda solo en el escenario, con la única compañía de uno de sus guitarristas. Este abre la falseta, calmada y tranquila, como el suave vaivén de las olas. Sin embargo, con la progresión, el sonido se va endureciendo poco a poco, hasta revelarse una dolorosa taranta.

No es el dolor un afecto agradable, pero nos abre los ojos a la realidad. El abandono, el llanto, la desesperación, el odio, la desconfianza. En este caso, reflejado por el rostro y el quiebre de la voz de un arcángel caído, que retumbaba en la Catedral del Cante junto a la profundidad del cajón y la dureza de la guitarra, desapareciendo, poco a poco, en el melancólico ambiente del Mercado Público de La Unión.

Agradeciendo al público, Arcángel se quedó solo por unos instantes en las tablas del Mercado. Solo, con su guitarra en los brazos. Pidiendo tanto perdón como permiso, se atrevió a entonar dos de las letras más recordadas del flamenco. En primer lugar, una letra de Caballero Bonald, más conocida por boca del Lebrijano. En segundo lugar, un nuevo homenaje a Camarón de la Isla, una versión a voz y guitarra de Como el agua, que si bien guardaba diferencias con la enérgica versión original (donde el cajón flamenco es un esencial), estaba rodeada de una sublime intimidad, reflejada en una voz con mimados y cuidados giros melódicos.

Paula Comitre sobre el escenario junto a Arcángel / C.M.

Arcángel abandona el escenario, y se hace el silencio. Entran los dos guitarristas, y comienzan nuevamente a rasgar y a puntear sus instrumentos. El picado lento progresa hacia un tremolado más intenso, mientras las dos guitarras retoman una dinámica de discusión fraternal. A diferencia de lo sucedido al inicio de la gala, ahora ambas guitarras se doblan continuamente, en registros diferentes, una en el agudo y otra en el grave, como dos hermanas que dicen lo mismo, pero con diferentes palabras.

Por su parte, Paula entra castañuelas en mano, simbolizando una doble función. En primer lugar, las castañuelas controlan a las guitarras, como una madre que cuida y vela por el bienestar y la convivencia de sus hijas. Al mismo tiempo, Paula va simbolizando el tiempo, el segundero de un reloj, que se mueve a voluntad de sus manos.

Como una madre, nos explica tanto a sus particulares hijas como a nosotros, espectadores, que es vano controlar ese segundero, que el tiempo pasa impasible, a veces con mayor velocidad de la que desearíamos, y que no merece la pena gastarlo discutiendo con esa hermana a la que, a fin de cuentas, le estamos diciendo lo mismo que ella a nosotros.

Para calmar los ánimos, como a un hijo antes del sueño, fue el turno de una nana, la Nana de colores, homenaje a Diego Carrasco y Remedios Amaya, donde llegado al clímax de la obra, la luz de los colores se apagó súbitamente, yéndose entre la multitud como un susurro.

En la siguiente sección de danza, resaltó un detalle que enriqueció el desarrollo del espectáculo. Arcángel no cortaba el contacto visual de la bailaora, llegando incluso a seguirla con pasos cortos, pero sin llegar nunca a alcanzarla, mientras la ve irse, sin llegar jamás a decir adiós.

En los momentos más oscuros es cuando más fortaleza hay que sacar. El artista, visiblemente afectado por esa despedida que nunca se dio, por ese amor que nunca fue, por esa nana que no consiguió dormir su inquietud, decidió construir su propia esperanza. La iluminación, roja como la sangre, fue disipándose mientras se construía por capas la letra de San Juan de la Cruz, que puso en flamenco Estrella Morente, Le di a la caza alcance. En esta particular búsqueda de lo alto, Arcángel descubre nuevamente de la mano de Camarón que “na es eterno”, que un clavo saca otro clavo, y que un amor quita otro amor.

El fin de fiesta, como suele suceder, llegó por alegrías, en las que el cantaor onubense enfrentaba con chulería y desparpajo a su compañera bailaora. Una vez finalizado el concierto, todo el grupo decidió hacer un pequeño pase de temas propios y sin micrófonos, donde se dejaron ver unos animados fandangos de Huelva.

A lo largo de la gala, Arcángel realizó varios reclamos de gran importancia sobre el flamenco, la tradición, y los grandes nombres. El cantaor dejó bien claro que “no es una buena práctica, ni sensata, dejar el flamenco tradicional por que uno piense que va a rectificar a los grandes artistas y nombres”. En esta línea, indicó precisamente que “hay que rendir pleitesía a los compositores y a los intérpretes de esta música”.

En este caso, deberíamos escuchar y reflexionar con mucha atención sobre las palabras del artista. El flamenco, así como nuestra sociedad, bebe de la memoria y de la tradición. De aquello que se cuida, se guarda, se conserva y se transmite. Tanto el flamenco como el mundo que conocemos tiene sus bases en la conservación y el desarrollo de aquello que nos ha sido heredado de las generaciones anteriores, y es nuestro deber guardarlo como propio, conservarlo, y llegado el momento, transmitirlo.

En el caso del flamenco, en muchos casos, se busca la 'pureza' del arte, y se mantienen los géneros tradicionales lo más intactos posible mediante labores de conservación y difusión como las que realiza el propio Festival del Cante de las Minas. ¿Quiere eso decir que no hay espacio para el desarrollo o para el homenaje? El flamenco es el ayer, el ahora y el mañana. El flamenco son los jóvenes, las familias y los maestros. Y ojalá no dejemos de oír jamás a ninguno de ellos.