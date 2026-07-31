Vuelve el Mazarrock

El Mazarock Fest vuelve oficialmente tras 43 años de ausencia. Reunirá a los máximos exponentes del rock duro y el heavy metal nacional, presentados por los icónicos locutores Mariskal Romero y El Pirata.

El Mazarock marcó un hito en la transición del rock español. Regresa amparado por el festival Mares de Papel, no como mirada nostálgica, sino como una cumbre del heavy metal y el rock duro nacional, con cuatro de las leyendas vivas más grandes del género. Busca saldar una deuda histórica y devolver a Mazarrón su estatus de capital del rock. Fue el primer gran festival de rock y heavy metal de ese municipio, convirtiéndose en un evento pionero y referente absoluto de la música en España durante los primeros años de la década de los 80. Su impacto cultural fue tan masivo que la prensa de la época llegó a bautizarlo como el ‘Donington o Reading español’, en alusión a los míticos festivales británicos de rock duro.

En 1981 se celebró la primera edición del Mazarock. Nació con un espíritu rebelde y una fuerte identidad cultural, que rápidamente sintonizó con toda una generación sedienta de rock en directo.

La consagración llegaría al año siguiente. El festival se traslada y expande, llenando las playas del Puerto de Mazarrón de miles de seguidores del heavy metal y del rock urbano.

La recordada edición de julio de 1983 ofreció dos jornadas con un cartel que reunió a la absoluta aristocracia del rock estatal: Barón Rojo, Obús, Medina Azahara, Ángeles del Infierno, Ñu, Banzai, Panzer, Asfalto, Topo... Mariskal Romero ejerció como maestro de ceremonias.

Tras su cuarta edición, el festival desapareció dejando tras de sí un estatus de leyenda mítica. El Ayuntamiento de Mazarrón recuperó oficialmente la marca e impulsó la quinta edición del Mazarock. Esta nueva etapa busca homenajear su rico pasado musical y potenciar la oferta turística.

Cuatro titanes en una noche

El ritmo del festival será frenético. Con un formato continuo diseñado para encadenar himnos sin descanso, las actuaciones principales se sucederán en bloques de máxima intensidad.

Los dos grandes colosos del heavy metal español, Barón Rojo y Obús, se embarcaron en una gira conjunta en 2026, un encuentro sin precedentes sobre el escenario de dos leyendas que han definido el género durante décadas, ofreciendo a sus seguidores una oportunidad irrepetible de disfrutar de sus himnos en una misma velada.

Barón Rojo nació en Madrid, en 1980, de la unión de los hermanos guitarristas Carlos y Armando de Castro, el cantante y bajista José Luis Campuzano ‘Sherpa’ y el batería Hermes Calabria. Su primer álbum, Larga vida al rock and roll (1981), fue un éxito inmediato que captó la atención nacional e internacional. Discos como Volumen brutal (1982) y Metalmorfosis (1983) confirmaron su fuerza. Sin embargo, hacia finales de los 80 comenzaron los problemas económicos y los desacuerdos estilísticos. La historia acabó con la salida de Sherpa y Calabria en 1989. Esto cogió por sorpresa a los hermanos de Castro, quienes continuaron con nuevas formaciones, pero la crisis del rock duro en España, los cambios musicales en los 90 y la falta de respaldo mediático redujeron el impacto comercial. Aun así, su legado quedó marcado por discos imprescindibles, conciertos memorables, reconocimiento internacional y la fama como una de las bandas más auténticas y resistentes del metal español.

Obús también surgió en Madrid, en 1981, con el vocalista Fortu Sánchez, el guitarrista Paco Laguna, el bajista Juan Luis Serrano y el baterista Fernando Sánchez. Su disco debut Prepárate (1981), les abrió camino: el single Va a estallar el Obús fue número 1 en Los 40, algo inédito para una banda de heavy en esos momentos. Siguieron El que más (1984), que alcanzó gran repercusión nacional e internacional. A pesar de los altibajos, siguieron fieles a su estilo: letras directas, actitud de barrio, estética fuerte, irreverencia macarra.

La rivalidad entre Barón Rojo y Obús nació de comparaciones inevitables desde los medios, de distintas visiones de ‘qué debe ser el heavy español’ y de la búsqueda de reconocimiento. Barón Rojo consiguieron que muchos les considerasen aptos para exportar fuera de España, con discos doblados al inglés (Volumen Brutal) y giras internacionales (Reading 1982, por ejemplo).

Obús apostó más por lo nacional, eran más viscerales y cercanos para el público de los barrios. Esta diferencia de planteamientos les generó resentimiento: según ellos, Barón Rojo recibían más cobertura mediática, mientras ellos, con igual mérito en su público masivo, aparecían menos en portadas.

Los egos, la escasez de espacio para todos en los medios, la presión y la voracidad del mercado en el rock duro español alimentaron una rivalidad que hoy se cuenta casi con nostalgia como parte del mito del heavy español.

Despedida de los escenarios

Iconos del rock andaluz, con más de cuatro décadas de trayectoria fusionando rock progresivo con raíces flamencas, los cordobeses Medina Azahara se están despidiendo de los escenarios con su gira Hasta Siempre. Ofrecen a sus fieles un homenaje a todos los que les han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos, lo mejor de sus 24 discos de estudio; himnos como Paseando por la Mezquita, Necesito respirar o Todo tiene su fin.

Desde sus inicios en 1979, Medina Azahara, considerados unos de los fundadores del rock andaluz, fueron pioneros en llevarlo a los escenarios más importantes del mundo: Londres, Nueva York, Los Ángeles, México, Colombia, Zúrich... Su legado ha sido reconocido con la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio de la Música o la inclusión en la Enciclopedia de Andalucía y el Libro de Oro de Córdoba. El concierto final tendrá lugar en Madrid el 21 de noviembre, en el emblemático Palacio Vistalegre, pero antes pasarán por Mazarock.

Mägo de Oz serán los encargados de cerrar la madrugada. La icónica banda madrileña celebra aniversario conmemorando una trayectoria que comenzó en 1988 -bajo el nombre Transilvania 666- y que llega hasta nuestros días con más de un cambio en su formación original. El nuevo cantante, ganador de La Voz en 2012, liderará a los ‘Mägo’ junto a Txus di Fellatio -baterista y líder del proyecto desde su fundación-.

Mägo de Oz siguen recorriendo escenarios presentando Malicia, la noche de las brujas, un disco sobre hechizos, fantasmas y el lado oscuro de la industria de la música.

Las bandas locales Turbina (rock clásico) y Malagente (Rock Alternativo) rugirán antes para calentar los amplificadores.

Mazarock renace con una identidad renovada, adaptada a los nuevos tiempos, pero manteniendo intacto el espíritu cultural y rebelde que lo convirtió en símbolo generacional.