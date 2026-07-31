Sofía Acosta, actriz cirquense: "Nos gusta mucho actuar en la calle, el circo es muy callejero"

Tan solo una semana después del fin del festival Jazz San Javier, el municipio costero se vuelve a llenar de cultura con la 56 edición del Festival de Teatro, Música y Danza. Este año el festival se convierte en un gran escenario abierto al teatro, la música, la danza, el circo y el cine. La programación reúne once noches en el Auditorio Parque Almansa, cuatro espectáculos gratuitos de calle y cuatro proyecciones cinematográficas también gratuitas.

En esta cita se cuela Sísifos, un espectáculo acrobático basado en la interpretación de Albert Camus de dicho mito. Esta historia de la mitología trata sobre un hombre, Sísifo, castigado por los dioses a empujar una pesada piedra a la cima de una montaña, de forma que cuando llega arriba, la piedra cae hasta abajo y tiene que repetir el proceso indefinidamente. En escena, la acción circense se convierte en poesía visual y plantea una pregunta tan antigua como urgente: qué sentido tiene seguir empujando cuando la piedra siempre vuelve a caer.

Según la compañía, en la obra se pueden observar "cuerpos en vuelo y en equilibrio que exploran la futilidad de los esfuerzos humanos a través de la ‘dramaturgia de la imagen’". UpArte lleva desde 2012 buscando la forma de conectar con el público, y aseguran que, durante sus llamativos espectáculos, la audiencia "se ve envuelta en una atmósfera dominada por la sorpresa, el riesgo y la belleza visual".

La obra más ambiciosa

La actriz cirquense Sofía Acosta es una de las catorce intérpretes del espectáculo (además de un músico, también en escena), el más ambicioso hasta la fecha de la compañía debido al gran elenco que lo compone. "Sabíamos qué cuantos más intérpretes hay en escena más difícil es la distribución y puede salir algo mal", confiesa Acosta, pero añade que querían "cumplir el sueño acrobático", ya que si hay más personas en el escenario se pueden realizar trucos de mayor nivel.

La actriz cirquense Sofía Acosta / UpArt

Otra curiosidad de esta disciplina es que no hay personajes ni papeles protagonistas, sino que todos los intérpretes, en conjunto, representan el concepto en cuestión con "imágenes que evocan y recuerdan a lo que trata el mito de Sísifo", aclara Acosta.

La actriz y bailarina hace hincapié en la ‘dramaturgia de la imagen’, que viene del teatro de imagen o físico donde no hay texto y todo se expresa con el cuerpo. Cuenta que la directora de la obra, la murciana Concha Esteve, es experta en la ‘dramaturgia de la imagen’ y ayudó a adaptar el mito a la obra acrobática. A Esteve se suman los también murcianos Andrés Somoza y Guimelh Amaro en la dirección de la obra. Además, este último participa también como intérprete, tal y como ha hecho en las más de 300 representaciones que la compañía ha realizado hasta la fecha.

Espectáculo en la calle

Sísifos se estrenó el pasado diciembre en el Teatro Circo de Murcia, y ya ha recorrido varios puntos de España como el País Vasco y Asturias. Después de actuar en varios teatros con la compañía UpArte, Sofía Acosta admite que ese lugar no tiene por qué ser siempre el mejor para representar un espectáculo: "Nos gusta mucho actuar en la calle, el circo es muy callejero". Aclara que los teatros también son lugares excelentes para dar a conocer una obra, ya que "tienen una energía diferente y las luces complementan muy bien las acciones del espectáculo".

Queríamos cumplir el sueño acrobático con un elenco grande, hacer trucos con más nivel Sofía Acosta — Actriz cirquense

En el Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier actuarán esta noche en la Plaza de España de dicho municipio, abriendo la programación de calle del festival, desarrollada junto a Estrenarte, que llevará posteriormente nuevos espectáculos gratuitos a San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor. Visto esto, Acosta se queda con la idea de que "la calle invita a que todo el que pasa se pueda quedar a disfrutar del espectáculo", de forma que la obra puede llegar a aún más personas de las que estaba previsto.

Más actividades del festival

Este año, como novedad, se inaugura el ciclo de cine vinculado a la literatura y la dramaturgia en colaboración con la Filmoteca Regional. Ayer comenzó la programación con la película Hamnet, de Chloé Zhao. Basada en la novela de Maggie O’Farrell, la película se adentra en la historia de amor y pérdida que pudo inspirar a William Shakespeare para escribir Hamlet. El primer fin de semana culminará el domingo 2 de agosto con la apertura de la programación principal del Auditorio Parque Almansa y la representación de Blaubeeren, dirigida por Sergio Peris-Mencheta.