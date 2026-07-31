López Miras: "El flamenco no se interpreta; se vive"

El presidente regional, Fernando López Miras, inauguró este jueves la nueva edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, confesando el «inmenso honor» que significa para él ser el encargado del pregón y asegurando que, si La Unión dejó un valor mayor que el mineral, ese fue el cante. Un patrimonio que, afirmó, «ninguna crisis, ningún cambio de época y ningún paso del tiempo han conseguido borrar».

Un discurso que puso en valor la historia y el significado del certamen: «Esta noche no inauguramos solamente un festival, abrimos, una vez más, un espacio para la memoria», explicó al inicio de su intervención.

Miras sostuvo que el Cante de las Minas «no puede entenderse únicamente como un festival flamenco», sino que constituye «el homenaje a quienes dejaron en La Unión su esfuerzo y, en demasiadas ocasiones, también su vida».

Asímismo, resaltó como uno de los principales valores del festival la capacidad para convertir el sufrimiento en belleza a través del arte, un aspecto trasnversal a lo largo de sus más de seis décadas de historia donde «el flamenco no se interpreta; se vive».

Una ‘alquimia emocional’ que, para Miras, es la razón por la que el festival «emociona incluso a quien llega por primera vez a La Unión».

Discurso de reconocimiento

El presidente quiso aprovechar para recordar a algunas de las figuras clave que sentaron las bases del flamenco minero y también del festival.

Antonio Grau Mora, ‘Rojo El Alpargatero’, y el papel de sus cafés cantantes en La Unión y Cartagena tuvieron su lugar y su homenaje en el discurso de Miras.

También evocó a Esteban Bernal y Asensio Sáez, impulsores del primer Cante de las Minas, en 1961. «Bernal entendió que un alcalde tiene la obligación de proteger el patrimonio cultural de su pueblo; Asensio supo darle a aquella idea el impulso intelectual y artístico que necesitaba para crecer».

Un reconocimiento a dos figuras imprencindibles de la historia del Cante y de La Unión que, sin embargo, necesitaban algo más para desarrollar su idea: «Ellos imaginaron un proyecto, pero fueron los artistas quienes le dieron vida».

De esta manera, Miras reconoció también el valor de cada uno de los cantaores, bailaores y músicos que han pasado por el festival durante más de seis décadas.

«Proteger el legado»

El presidente aprovechó la oportunidad para poner la mirada en el futuro y subrayó la importancia de la renovación del Antiguo Mercado Público de La Unión. Cerró su intervención con tres consignas: «¡Que viva el flamenco! ¡Que viva La Unión! ¡Y que viva la Región de Murcia!» antes de dar paso a la gala con los ganadores del pasado año.