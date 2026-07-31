Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Crisis CeutaAccidente AlcantarillaAvispón CartagenaAcueducto de PerínNegocios tradicionales Murcia
instagramlinkedin

Libros

Lola Larumbe, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Es importante poner la oreja y saber qué es lo que la gente más próxima quiere”

La directora de la Librería Alberti, que el año pasado cumplió 50 años de puertas abiertas en Madrid, es esta semana la protagonista de ‘Libros y Cosas’

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Soto

Esta semana, Lola Larumbe (1960), directora de la Librería Alberti de Madrid, es la invitada de ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica. Larumbe acude como una de las voces más admiradas y reconocidas del mundo del libro en España, y tras haber celebrado el cincuenta aniversario de la mítica librería, que abrió sus puertas en el madrileño barrio de Argüelles en 1975 y fue reconocida por parte del Ministerio de Cultura con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025.

Lola Larumbe, directora de la Librería Alberti

Lola Larumbe, directora de la Librería Alberti

Larumbe concibe la librería como un espacio fundamental en la ciudad y en el barrio, caja de resonancia de cultura y lugar de encuentro, y defiende el papel que el librero desempeña en la transmisión del entusiasmo por el libro y la lectura. Durante su charla con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon recuerda de este modo cómo comenzó el periplo de la librería: “La historia de la librería Alberti es una historia que ya todos conocéis, es una historia que empieza a pocas semanas de la muerte de Franco y se instalan en un barrio que es como era todo Madrid, realmente, un barrio de clase obrera, de clase media, muy tradicional”.

Noticias relacionadas

También explica cómo entienden ellos la relación entre los lectores y los escritores: “Nosotros empezamos a hacer los ‘Encuentros en la Alberti’ porque nos interesa que los autores vengan a hablarles a los lectores, pero sin una institución por medio, sin un estrado”. Y cuenta, finalmente, cuál es el secreto para que una librería, como la Alberti, permanezca abierta medio siglo: “Es importante poner la oreja y saber qué es lo que la gente que es más próxima, y que tienen que ser tus compañeros de viaje, quiere. Cada librería es un mundo, no hay dos librerías iguales, con lo cual, que haya muchas librerías es muy bueno, porque va a haber siempre pluralidad”.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
  2. Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
  3. Roban los cables del aire acondicionado del consultorio, el colegio y la biblioteca de La Palma en Cartagena
  4. La 'mancha blanca' del Mar Menor deja un desierto submarino y reduce de 21 a tres las especies de peces
  5. ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Murcia? Suben los sueldos de cara a 2027
  6. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  7. Un incendio devora la fábrica de Panadería Alfonso en Corvera
  8. Detenido en Murcia un estafador que engañaba a mayores con falsas ayudas públicas

Un nuevo hotel abre sus puertas en el centro comercial Thader: así es el "moderno y confortable" B&B con 75 habitaciones a estreno en Murcia

Un nuevo hotel abre sus puertas en el centro comercial Thader: así es el "moderno y confortable" B&B con 75 habitaciones a estreno en Murcia

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

Estas son las fiestas patronales de agosto en la Región de Murcia

Estas son las fiestas patronales de agosto en la Región de Murcia

Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia

Desmantelada una clínica de estética ilegal que ofrecía tratamientos sin titulación en la Región de Murcia

DIRECTO | Vista de la frontera de Ceuta, por donde cruzaron miles de personas procedentes de Marruecos

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Antes de tirar el agua del aire acondicionado, descubre los usos que sí recomiendan los expertos

Antes de tirar el agua del aire acondicionado, descubre los usos que sí recomiendan los expertos

Una colisión entre una moto y una furgoneta se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla

Una colisión entre una moto y una furgoneta se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
Tracking Pixel Contents