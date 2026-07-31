El flamenco jazz ‘De Cerca’ llega este viernes a Águilas

Una de las citas más especiales de la VI edición del Festival de Jazz de Águilas, organizado por la asociación Amigos de la Cultura, es la presentación del proyecto ‘De Cerca’, que reúne la maestría a la guitarra de Josemi Carmona, el virtuosismo inconfundible de Javier Colina al contrabajo y el compás preciso de Bandolero en la percusión para ofrecer una conversación musical donde el flamenco y el jazz se entrelazan de forma natural, íntima y profunda, con un nivel de complicidad técnica y emocional extraordinario.

Flamenco fusión

Josemi Carmona, ampliamente reconocido por su etapa en Ketama, ha contribuido significativamente a la difusión del flamenco en todo el mundo. Su habilidad para fusionar este género con otras influencias es un rasgo distintivo de su carrera. A lo largo de los años, ha colaborado con una impresionante lista de artistas, lo que atestigua su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales y crear música conmovedora.

Javier Colina es uno de los contrabajistas más destacados en el ámbito del jazz. Su versatilidad le ha permitido participar en proyectos de diversas procedencias musicales, trascendiendo barreras de género y cultura.

Claro ejemplo de fusión musical en su máxima expresión, De Cerca logra fusionar el flamenco con jazz, música africana, folclore latinoamericano y hasta bandas sonoras sin estridencias ni posturas forzadas; fluye de manera orgánica.

En 2016, Josemi Carmona y Javier Colina forjaron una amistad y una colaboración que ha dado lugar a este sonido único que ellos denominan De Cerca. Transmite la idea de una conexión íntima con la música y el público, generando una experiencia musical auténtica y conmovedora.

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Ambos emprendieron junto a Bandolero un proyecto de flamenco jazz del que resultaron dos discos: De Cerca (Universal Music Spain, 2016), y De Cerca, en directo desde el Café Berlin (El País, 2017), con invitados como Santiago Auserón, Pedro Guerra o Antonio Serrano.