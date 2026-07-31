Músicas
El flamenco jazz ‘De Cerca’ llega este viernes a Águilas
Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero protagonizan una de las citas más destacadas del Festival de Jazz en la plaza Antonio Cortijos
Una de las citas más especiales de la VI edición del Festival de Jazz de Águilas, organizado por la asociación Amigos de la Cultura, es la presentación del proyecto ‘De Cerca’, que reúne la maestría a la guitarra de Josemi Carmona, el virtuosismo inconfundible de Javier Colina al contrabajo y el compás preciso de Bandolero en la percusión para ofrecer una conversación musical donde el flamenco y el jazz se entrelazan de forma natural, íntima y profunda, con un nivel de complicidad técnica y emocional extraordinario.
Flamenco fusión
Josemi Carmona, ampliamente reconocido por su etapa en Ketama, ha contribuido significativamente a la difusión del flamenco en todo el mundo. Su habilidad para fusionar este género con otras influencias es un rasgo distintivo de su carrera. A lo largo de los años, ha colaborado con una impresionante lista de artistas, lo que atestigua su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales y crear música conmovedora.
Javier Colina es uno de los contrabajistas más destacados en el ámbito del jazz. Su versatilidad le ha permitido participar en proyectos de diversas procedencias musicales, trascendiendo barreras de género y cultura.
Claro ejemplo de fusión musical en su máxima expresión, De Cerca logra fusionar el flamenco con jazz, música africana, folclore latinoamericano y hasta bandas sonoras sin estridencias ni posturas forzadas; fluye de manera orgánica.
En 2016, Josemi Carmona y Javier Colina forjaron una amistad y una colaboración que ha dado lugar a este sonido único que ellos denominan De Cerca. Transmite la idea de una conexión íntima con la música y el público, generando una experiencia musical auténtica y conmovedora.
Ambos emprendieron junto a Bandolero un proyecto de flamenco jazz del que resultaron dos discos: De Cerca (Universal Music Spain, 2016), y De Cerca, en directo desde el Café Berlin (El País, 2017), con invitados como Santiago Auserón, Pedro Guerra o Antonio Serrano.
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena
- Cartagena activa la vigilancia tras detectar el avispón oriental junto al Teatro Romano
- El cuartel de la Policía Local de Alhama de Murcia, cerrado por falta de personal: 'Llame al 112
- Un incendio devora la fábrica de Panadería Alfonso en Corvera
- Un juzgado de Murcia avala la sanción a un trabajador por decir que se iba a 'sacar la chorra' por el calor
- La Comunidad se rebela contra un nuevo mapa estatal de autobuses que 'margina' a la Región y multiplica las paradas a demanda
- A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa