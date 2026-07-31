Arcángel inaugura las galas flamencas este viernes

La 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, considerado una de las grandes citas del calendario flamenco, se celebra hasta el próximo 8 de agosto en La Unión. En esta ocasión, el festival cuenta con un cartel encabezado por los artistas Yerai Cortés, Israel Fernández y Arcángel, junto a destacadas figuras del baile y compañías de primer nivel.

Tradición y vanguardia

El cantaor onubense Arcángel (Huelva, 1977) arranca este viernes las galas junto a la bailaora Paula Comitre con el espectáculo Abecedario Flamenco. Con una trayectoria ligada al Festival desde hace décadas, regresa a un escenario que forma parte de su historia artística.

Cantaor payo, se ha erigido como uno de los artistas con más proyección dentro del género. Y es que no solo es una delicia por su voz y su afinación tremenda, sino también por su tesitura, melisma y formantes.

Arcángel lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor profesional durante su adolescencia, alrededor de los quince años de edad.

En su eco y en su modo de entender el cante flamenco conviven con total naturalidad un profundo conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos caminos de desarrollo para el arte flamenco.

En esa delicada y difusa línea que separa la tradición y la vanguardia, reside la concepción del artista del arte .

Homenaje flamenco

Recordando sus inicios, Arcángel vuelve a poner la voz al servicio del baile en una parte de su espectáculo más extensa de lo habitual.

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Con este trabajo, el artista conmemora el décimo aniversario de uno de sus proyectos más singulares: el disco Tablao, grabado en tablaos de Madrid, Sevilla y Barcelona como homenaje a estos espacios fundamentales para la transmisión del flamenco.