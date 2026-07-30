Conciertos
Habitación Roja, Pol 3.14 y Nena Daconte protagonizan 'Postales Sonoras' en Murcia
El Mercado de Correos consolida el ciclo como una cita musical singular en la ciudad, apostando por propuestas culturales de proximidad entre público y artista
El pop más emocional se cuela en el centro de Murcia con un nuevo ciclo de conciertos de ‘Postales Sonoras’ en el Invernadero de Mercado de Correos.
Habitación Roja, Pol 3.14 y Nena Daconte son los artistas que, en esta ocasión, ofrecerán tres conciertos, entre septiembre y octubre, en un aforo limitado que asegura el formato íntimo y la cercanía que caracteriza a este espacio.
El primer concierto será el de Habitación Roja, el 9 de septiembre. La banda valenciana, uno de los grupos más influyentes del indie español, abrirá el ciclo con un repertorio que recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria que supera las tres décadas y que la ha convertido en un referente indiscutible de la música independiente nacional.
El relevo lo tomará Pol 3.14 el 23 de septiembre. El proyecto liderado por Joaquín Polvorinos llegará a Murcia para presentar un directo en el que no faltarán las canciones que le han consolidado como una de las propuestas más reconocibles del pop español, gracias a un estilo marcado por melodías cuidadas y letras de carácter emocional que, además, han formado parte de la banda sonora de numerosas series de televisión.
La encargada de cerrar esta edición será Nena Daconte el 21 de octubre. Mai Meneses repasará los grandes éxitos que marcaron a toda una generación, al tiempo que presentará algunos de los temas de su etapa más reciente, demostrando la vigencia de un proyecto que sigue conectando con el público dos décadas después de su irrupción en la escena musical.
Sello distintivo del ciclo
Impulsado por Mahou Cinco Estrellas, cada concierto incluirá, además, una postal exclusiva con el setlist firmado por el artista, un recuerdo que con el paso de las ediciones se ha convertido en el sello distintivo del ciclo y que da nombre a la iniciativa.
Durante la presentación del cartel, celebrada este jueves en Mercado de Correos, el jefe de Ventas de Mahou San Miguel en la Región de Murcia, Diego Aroca, destacó el compromiso de la compañía con la música en directo y con la creación de experiencias que trascienden el propio concierto. Por su parte, el director de Mercado de Correos, Francisco Gil, puso en valor la consolidación de ‘Postales Sonoras’ como una de las citas musicales más singulares de la ciudad y destacó que el ciclo encaja con la apuesta del espacio por ofrecer propuestas culturales de calidad en un entorno cercano y diferencial.
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