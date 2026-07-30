Fallece el actor Manolo Solo, ganador de un Goya por 'Tarde para la ira'

Fallece uno de los nuestros. Ha muerto Manolo Solo (Algeciras, 1964), uno de los pilares del cine español con acento andaluz. Su muerte ha dejado en shock a toda la profesión, a sus amigos, que en muchos casos fueron también sus directores -Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Raúl Arévalo-, a la legión de admiradores y seguidores fuera de juego, a todo ese ecosistema del audiovisual andaluz y español. Los médicos le informaron hace apenas un mes que el cáncer le estaba devorando por dentro.

Su carrera, de fondo, ha sido una de las trayectorias más sólidas del cine español. Hay intérpretes que construyen su filmografía a golpe de grandes protagonistas y otros que, sin necesidad de ocupar siempre el primer plano, terminan convirtiéndose en imprescindibles. Manolo Solo ha pertenecido a esta estirpe de actores. Nacido en Algeciras y criado entre Huelva y Sevilla se consolidó como uno de los rostros más respetados del cine español y como uno de los pilares del audiovisual andaluz, con una carrera marcada por la versatilidad, el rigor interpretativo y una presencia constante en algunas de las producciones más relevantes de las dos últimas décadas.

El Goya al Actor Revelación por esa encarnación del lumpen puro en Tarde para la ira (2016) lo colocó en el radar nacional cuando ya llevaba décadas fajándose como actor bandera de toda la gran familia del cine andaluz. Construyó su carrera con tesón con una regularidad poco común, con humildad y una inteligencia natural a la hora de meterse en la piel de personajes muy diferentes. En la última edición de los Premios de la Academia compitió por el Goya a Mejor actor por su papel comoprofesor devastado por la desaparición de su mujer que trata de rehacer su vida como jardinero en una tranquila finca portuguesa, entablando una inesperada amistad con la dueña, una deliciosa María de Medeiros.

Una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión

Nacido en Algeciras en 1964, también trabajó en películas como El laberinto del fauno, Celda 211Biutiful o La isla mínima, además de participar en obras teatrales y televisión.

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El director Santiago Segura ha lamentado su fallecimiento en una publicación en su canal de la red social X: "Muy triste por el fallecimiento de Manuel Solo, un gran actor (además de un gran tipo)".