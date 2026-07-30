La Estación de Beniaján comparte sus noches de verano con cine, palomitas y encuentro vecinal

El Cine de Verano de La Estación, celebrado en el centro comunitario que gestiona Fundación Cepaim en Beniaján, ha puesto el broche final a una nueva edición llena de convivencia y cultura. Ha estado organizada una vez más por la Asociación de Vecinos, con la colaboración de la panadería La Madrugada y el proyecto Periferia-S que financia la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia. De forma muy especial este año, se ha involucrado también el grupo juvenil Los Pasajeros, ligado a los procesos comunitarios de La Estación. La iniciativa ha reunido a más de 400 personas que han disfrutado de cuatro noches de cine y entretenimiento.

La primera sesión fue el 1 de julio y se proyectó Robot Salvaje, una propuesta que consiguió completar el aforo. Familias, niños, jóvenes y vecinos del territorio disfrutaron de una historia que pone en valor la importancia de la empatía, la amistad, la superación y el cuidado de la naturaleza.

La segunda cita fue con Trolls 3. Antes de la proyección, Los Pasajeros sorprendieron al público con un divertido cortometraje que habían grabado durante la semana anterior, resumiendo las dos primeras películas de la saga. Su creatividad y talento arrancaron las risas y los aplausos de los asistentes, dando paso a una película que destaca valores como la amistad, el trabajo en equipo y el respeto por los demás.

La tercera sesión estuvo dedicada a El 47, un largometraje basado en hechos reales que narra la lucha vecinal por conseguir un transporte público digno, poniendo en valor la unión, la participación ciudadana y el compromiso comunitario. Para ambientar la noche, el grupo joven preparó un photocall con la recreación del autobús que da nombre al film, donde los asistentes pudieron hacerse fotografías y llevarse un bonito recuerdo de la velada.

La temporada ha concluido con Lilo & Stitch, una entrañable historia sobre la familia, la aceptación y el significado de pertenecer a un lugar. Antes de comenzar la película, se repartieron collares hawaianos entre los más pequeños y dos jóvenes animaron la espera con un baile inspirado en la película, llenando el espacio de alegría y diversión.

Este cine de verano vuelve a consolidarse como una actividad de ocio gratuito y familiar muy esperada por los vecinos y vecinas de la zona. Más allá de las películas, el evento demuestra la importancia de crear espacios de encuentro donde compartir tiempo en comunidad, fortalecer las relaciones entre generaciones y disfrutar juntos de las noches de verano.

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Desde la organización se agradece la implicación de todas las personas asistentes, de las entidades colaboradoras y, especialmente, del grupo motor joven Los Pasajeros, cuya participación ha aportado creatividad, dinamización y un gran valor a la edición de 2026.