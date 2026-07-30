Ballesta, ‘un maestro Jedi’ en la nueva edición del Manga Experience

Murcia se convierte en un escenario manga con algunos de los personajes más ilustres del género en el cartel, presentado este miércoles, de la nueva edición de Murcia Manga Experience, que se celebrará los próximos 17 y 18 de octubre.

La ilustración combina personajes de Pokèmon, Dragon Ball, Sailor Moon y Marvel junto a otros muchos iconos reconocibles del manga, la animación y el cómic. Personajes que se integran en la capital del Segura en una composición que también incorpora la Catedral de Murcia a uno de los extremos, así como la propia sede donde se celebrará el evento en el extremo contrario: el Cuartel de Artillería.

De esta manera, el cartel refleja la perfecta fusión entre los principales símbolos del patrimonio murciano y el universo de la cultura popular contemporánea.

Ballesta a lo Star Wars

Uno de los detalles más especiales del cartel es la aparición de José Ballesta, integrado entre los icónicos personajes del manga y el anime como un maestro Jedi. Un gesto que pretende «simbolizar el liderazgo, el compromiso y la capacidad de inspirar a nuevas generaciones», tal y como hizo el maestro Yoda con Loke Skywalker.

Un particular guiño con el que se busca homenajear su figura y poner en valor una trayectoria estrechamente vinculada al impulso cultural de Murcia.

Un cartel de artistas

El cartel ha sido realizado por varios artistas vinculados al mundo del cómic, entre ellos el dibujante murciano Salva Espín, uno de los ilustradores españoles con mayor proyección internacional gracias a su trabajo para Marvel; Mario Domínguez, ilustrador de personajes plenamente asentados en la cultural popular como Mortadelo y Filemón; y el dibujante y guionista Nacho Fernández, autor reconocido por su parodia Dragon Fall.

Entradas ya disponibles

Como viene siendo habitual en ediciones anteriores, el cartel sirve como anticipo de algunos de los contenidos de la próxima edición.

La programación estará marcada por la conmemoración de importantes aniversarios relacionados con sagas y estrenos que forman parte de la historia del manga, el cómic y la animación, y que tendrán presencia durante el evento. Asimismo, Murcia Manga Experience incorporará nuevos espacios y actividades para ampliar la oferta de experiencias.

Las entradas para esta nueva edición ya están a la venta. Incluyen tarifas especiales para familias numerosas y grupos, donde los menores de cuatro años podrán acceder de manera gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso a un evento que continúa creciendo y consolidándose como una de las grandes citas de la cultura pop en España.

La presentación contó con la participación de los concejales de Desarrollo Urbano, José Guillén; de Cultura, Diego Avilés, y de Talento Joven, Sofía López-Briones, junto a los organizadores del evento, Tony Fernández y Yolanda Castaño.