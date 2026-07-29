La Unión vuelve a sonar flamenca hoy con el arranque del Cante

Si bien todavía hay que esperar para la primera gala –la que protagonizarán mañana los ganadores de 2025 junto con el presidente regional, Fernando López Miras, que ejercerá de pregonero–, la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas ya está aquí. Y es que hoy, cuando los unionenses se acuesten, lo harán con el pórtico de la Avenida del Flamenco encendido –desde las 21.00 horas–, prueba ineludible de que la localidad vuelve a aparecer un año más en el mapa global gracias a este evento.

Son varios los actos destacados para este miércoles 29 de julio, aunque quizá el más señalado es el que permitirá reabrir al flamenco en vivo el Antiguo Mercado Público, la ‘Catedral del Cante’. Será a partir de las 22.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, y quienes allí se den cita podrán disfrutar del tradicional homenaje al minero y a la viuda del minero –encarnados, este año, en Luis Conesa Hernández y Francisca Marín Caparrós– y de la entrega de una placa distintiva al compositor y director de orquesta Ginés Martínez Vera.

No obstante, el gran atractivo para el aficionado será la actuación de Encarnación Fernández, con Antonio Muñoz Fernández a la guitarra. Y, además de la doble ganadora de la ‘Lámpara Minera’, el escenario de la ‘Catedral’ recibirá también a las alumnas de ArteDanza, la escuela oficial de baile del festival.

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Por otro lado, durante la tarde, a las 19.00 horas, se inaugurará en la Casa del Piñón la exposición En lo hondo, de la escultora Lola Arcas, y, una vez finalice el evento en el Antiguo Mercado Público, en el Café Cantante se celebrará la primera ‘Madrugá flamenca’, con la bailaora Macarena Mulero.