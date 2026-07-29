El reguetón se encuentra con la música sinfónica de la mano de Yandel

La leyenda del reguetón y una de las figuras más influyentes del género a nivel mundial, Yandel, se subirá esta noche al escenario del ‘Murcia On’, en la Plaza de Toros de capital del Segura. Y lo hará para presentar su aclamado espectáculo Yandel Sinfónico, un proyecto que ha revolucionado la escena urbana al fusionar sus grandes éxitos con el sonido de una orquesta.

Preguntado por este experimento –que se ha mostrado sumemente exitosa allá por donde ha sido puesto en práctica, con importantes sold outs como el del Madrid Arena–, el puertorriqueño ha aseguro que incluir una formación sinfónica en sus presentaciones le ha permitido «refrescar» una carrera de más de dos décadas.

Según Yandel, la orquesta le ha dado «un estándar bien bueno» a una trayectoria marcada, en gran parte, por su dúo con Wisin. «Llegó la bendición ahora, después de tantos años, y la voy a exprimir al máximo», añadió Yandel durante una presentación en vivo para Amazon Music City Sessions en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

«Siento que con la Sinfónica explotó mi carrera», afirmó Llandel Veguilla, nombre de pila del artista urbano, quien adelantó que está en las terminaciones de su próximo disco, que constará de 13 canciones y con un contenido «más maduro» por integrar música sinfónica. De momento, en la gira está adaptando otros hits antiguos como Pam, pam, pam, Noche de sexo, Mírala bien, El teléfono y Fantasma.

La génesis

El reguetonero comenzó a experimentar con la música sinfónica en abril de 2025, cuando presentó Yandel Sinfónico, el primer álbum grabado en vivo que fusiona completamente temas urbanos con una orquesta sinfónica. El génesis de la producción surgió después de que el artista protagonizara en octubre de 2024 un espectáculo en Miami (Estados Unidos) en el que interpretó temas suyos junto a la Orquesta Sinfónica y Coral de la Universidad Internacional de Florida.

Fue tal el éxito de la presentación que Warner Music –disquera de Yandel– le pidió en diciembre de ese año que hiciera una producción e interpretara algunos de sus temas más conocidos junto a la mencionada orquesta, lo que le abrió al puertorriqueño un nuevo horizonte musical. «Desde que conocí la sinfónica, el nivel musical que alcanza, y entré a ese mundo y lo experimenté, no puedo pensar en otra cosa; ya todos mis shows de ahora pa’ lante serán con una orquesta», resaltó.

Desde entonces, Yandel ha girado con este proyecto por toda América latina antes de llegar a España, donde tras Murcia todavía le quedará un concierto en Valencia a final de mes y un regreso a Madrid en otoño (14 de noviembre); eso sí, antes viajará a Estados Unidos, y siempre acompañado por los músicos de una formación orquestal.

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«Son muchos los jóvenes que están participando en mi show y les llama la atención, porque se han criado con mi música y estar conmigo en la tarima es una cosa que les llena de emoción y lo demuestran. El hacerlo con la Sinfónica lo eleva a otro nivel», agrega al respecto Yandel, que se encuentra, sin duda, en uno de los mejores momentos de su carrera, y hoy pretende demostrarlo en Murcia.