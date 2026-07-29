La novela negra toma Cartagena y rinde homenaje a Julián Ibáñez

El fin del verano solo es el inicio de diversos ciclos culturales en Cartagena, y los últimos coletazos de actividades y conciertos veraniegos, días de playa y noches por el paseo marítimo antes de retomar la rutina de otoño dejan paso a una agenda marcada por la literatura. Una depresión posvacacional que, al menos para los amantes de la novela negra, tendrá un buen consuelo: la duodécima edición de Cartagena Negra, que volverá a convertir la ciudad portuaria en punto de encuentro para escritores, lectores y especialistas del género.

El festival se celebrará del 6 al 12 de septiembre en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con un programa que reunirá a más de una treintena de autores, rendirá homenaje al escritor Julián Ibáñez y volverá a estrechar lazos con el cine gracias al director lorquino Juan Albarracín.

Presentación de la programación de la duodécima edición de Cartagena Negra / Álex Moreno

Este miércoles se ha presentado la programación en el Palacio Consistorial de la mano del concejal de Cultura, Ignacio Jaúdenes; el director general de Patrimonio Cultural de la CARM, Patricio Sánchez; y el director de Cartagena Negra, Paco Marín.

Jaúdenes a considera que, tras doce ediciones, el festival ya es «mucho más que una cita consolidada», y destaca que «la buena novela negra no sirve solamente para descubrir al culpable; sirve, sobre todo, para comprender el mundo en el que ha podido actuar».

Por su parte, Marín ha subrayado la proyección nacional de Cartagena Negra, recordando su colaboración con la puesta en marcha de Málaga Negra: «Hay que mirar al exterior para darse cuenta de la importancia que tenemos», ha recordado.

También ha destacado que entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación del Festival de Cortometrajes de Cartagena Negra al listado oficial de festivales calificadores para los Premios Goya.

De este modo, el cortometraje ganador obtendrá automáticamente la calificación necesaria para solicitar su inscripción en los galardones de la Academia, mientras que los finalistas sumarán una selección oficial computable de cara a su candidatura.

Literatura, cine y reconocimientos

Las jornadas arrancarán el 6 de septiembre con un encuentro junto a uno de los clubes de lectura del Centro Penitenciario Murcia I, una de las iniciativas más especiales del certamen. Un día después, se proyectará El instinto, la última película de Juan Albarracín.

Uno de los momentos más destacados de esta edición será la entrega del III Premio de Honor al escritor Julián Ibáñez, considerado uno de los grandes referentes del género por ser, entre otras cosas, creador de las andanzas de Bellón, el inconfundible antihéroe de la novela negra española. El autor será entrevistado por la editora Alicia Arés en un acto con el que el festival reconocerá una trayectoria clave para la consolidación del género en España.

La promoción de la lectura volverá a ocupar un lugar central en la programación gracias a la participación de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas de Cartagena, que analizarán obras de Marina Sanmartín, Rafa Melero, Eduardo Fernán-López y Santiago Díaz. Además, el festival recuperará el formato de presentaciones cruzadas, en el que los propios escritores dialogan sobre las novelas de sus compañeros.

El programa incluirá también varias mesas redondas dedicadas a los crímenes reales y ficticios, los nuevos escenarios de la novela negra y las diferentes representaciones de lo criminal en la ficción.

Premios al talento negro

Como ya es tradición, Cartagena Negra mantendrá sus certámenes literarios y audiovisuales, entre ellos el concurso de cortometrajes, el de microrrelatos negros en vivo y los premios de novela Icue Negro y Cartagena Negra. A ellos se suma el III Premio Philip Marlowe, concedido en esta ocasión a Andrés Cortés Caballero por La playa de cristal, en colaboración con la editorial Dokusou.

Junto a los autores ya mencionados, la programación contará con nombres como Víctor del Árbol, Cristina Higueras, Manuel Ríos Sanmartín, Jesús Boluda del Toro, Alberto Val, Rosa Huertas, Myriam Imedio, Annika Brunke, Emilio Díez, Laura Manzanera, Alejandro M. Gallo y Eduardo Bastos, además de los finalistas de los distintos galardones.

En el VIII Premio de Novela Icue Negro competirán Susana Jódar, por El negocio; Pedro Díez Martín, por La mano de Fátima; Juan Antonio López, por Astrágalo; y Antonio Rubio, por Cadáveres con código QR.

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Por su parte, el X Premio de Novela Cartagena Negra tendrá como finalistas a Pedro Feijoo, con Donde nacen las bestias; Alberto Puyana, con Matacrías; y Carlos Augusto Casas, con Amoniaco. El X Concurso de Cortometrajes reconocerá uno de estos trabajos: Polígono X, Cara de cona o No era así como lo recordaba.