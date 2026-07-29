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Blanca se llena de música con Los Parrandboleros, Queen, ABBA y Diana Navarro

'Música en el Valle' celebra su quinta edición con cuatro conciertos entre agosto y diciembre en distintos escenarios del municipio

Diana Navarro actuará en Blanca el 5 de diciembre junto a la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote.

Diana Navarro actuará en Blanca el 5 de diciembre junto a la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote. / L.O.

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L.O.

La quinta edición del festival ‘Música en el Valle’ de Blanca arrancará este sábado, 1 de agosto, con Los Parrandboleros y se prolongará hasta diciembre, cuando Diana Navarro pondrá el broche final al ciclo junto a la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote.

La programación fue presentada por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, y el alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano. El festival cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y vuelve a estar dirigido artísticamente por Víctor Cano.

Presentación de la quinta edición del festival 'Música en el Valle' de Blanca

Presentación de la quinta edición del festival 'Música en el Valle' de Blanca / L.O.

Cebrián destacó que ‘Música en el Valle’ continúa consolidándose en su quinta edición con cuatro propuestas de interés. La primera de ellas será el concierto ‘Parrandboleros 25 años’, que tendrá lugar este sábado a las 23.00 horas en el Parque Municipal de Blanca. Será, además, la única actuación veraniega del festival.

La programación se retomará en noviembre. El sábado 7, Macondo Cuarteto ofrecerá el espectáculo ‘Queen & ABBA en cuerdas’ a las 20.00 horas en el Teatro Victoria.

El 27 de noviembre será el turno del Ensemble del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia, que actuará a las 20.00 horas en la Fundación Pedro Cano.

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El festival concluirá el 5 de diciembre con el concierto de Diana Navarro junto a la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote. La actuación comenzará a las 20.00 horas en el Teatro Victoria de Blanca.

Programa

Sábado, 1 de agosto | 23:00 horas

Los Parrandboleros – 'Parrandboleros 25 años'

Parque Municipal de Blanca.

Sábado, 7 de noviembre | 20:00 horas

Macondo Cuarteto – 'Queen & ABBA en cuerdas'

Teatro Victoria.

Viernes, 27 de noviembre | 20:00 horas

Ensemble del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia

Fundación Pedro Cano.

Sábado, 5 de diciembre | 20:00 horas

Diana Navarro con la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote

Teatro Victoria de Blanca.

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