La película 'Sorda' y el activista Rubén Calleja, Premios de Discapacidad Reina Letizia

La película 'Sorda', el activista Rubén Calleja, el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Laguna y un programa de salud mental para mujeres de Canarias han sido distinguidos este año con los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el fallo del Jurado por el que se conceden estos galardones que convoca el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad.

El Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de cultura inclusiva ha sido para la película 'Sorda', por su valor artístico y su capacidad de visibilizar la maternidad y crianza de una pareja mixta (cónyuges con y sin discapacidad), así como promover el respeto hacia realidades comunicativas y lingüísticas diversas propias de las personas sordas.

En la categoría de investigación e innovación se ha premiado al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, por constituir en el sistema universitario español el mejor exponente de estructura docente e investigadora en esa materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.

En la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios, se ha concedido este premio al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, por abrir esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad a las personas con discapacidad incorporando la accesibilidad universal en sus espacios públicos, transportes y servicios de atención a la ciudadanía, pero también haciendo que los eventos de su agenda pública cívica sean inclusivos.

El premio de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad ha recaído en Rubén Calleja, con síndrome de Down, por constituir un ejemplo "del mejor activismo personal y familiar" de defensa del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, al ganar la batalla legal tras obligarle a matricularse en un colegio de educación especial cuando era niño.

En la categoría de Igualdad de género y erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas con discapacidad ha sido premiado el Programa de Igualdad en Salud Mental para mujeres víctimas de violencia de género de la Asociación Atelsam.

En esta edición, en la que un 71,4 % de las integrantes del jurado han sido personas con discapacidad expertas en las diferentes materias objeto de estos premios, se han recibido 127 candidaturas y se han otorgado un total de 5 galardones y 2 menciones especiales distribuidos en cinco categorías.

Noticias relacionadas

El jurado ha otorgado además dos menciones especiales a Demetrio Casado Pérez, del Real Patronato sobre Discapacidad en el período 1983-2004, y al Ayuntamiento de Pescueza (Cáceres), que ha extendido la accesibilidad universal a la totalidad de sus entornos de convivencia, proporciona apoyos para la autonomía personal y supone un modelo de acción contra la despoblación rural por parte de las personas mayores y con discapacidad.