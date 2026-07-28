Él Mató a un Policía Motorizado: sencillez melódica, pulsión punk

Él Mató a un Policía Motorizado están aquí de nuevo, en ‘Las Noches del Malecón’, tras su paso hace unos meses por el Auditorio Regional. Los argentinos (a ver cómo les ha sentado el Mundial de fútbol) son lo más parecido a una máquina de fabricar himnos generacionales.

Formados a comienzos de los 2000, el grupo platense irrumpió en la escena con una propuesta cruda y emocional. El grupo combina punk rock con noise rock y noise pop, logrando un sonido de guitarras distorsionadas.

Sus miembros Willy y Santiago C. Motorizado se conocieron y comenzaron a tocar juntos cuando estaban en secundaria. Sus primeros trabajos configuraron una trilogía de EP’s dedicados al nacimiento, la vida y la muerte.

Con su estética minimalista, letras existenciales y una muralla de guitarras, se posicionaron rápidamente como referentes de una generación que buscaba catarsis en medio del ruido cotidiano. La trilogía que forman Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los Muertos (2008) definió su identidad: sencillez melódica, pulsión punk y un universo propio construido a base de imágenes poderosas.

La consolidación llegó con La Dinastía Scorpio (2012), un disco que expandió sus posibilidades sonoras de Él Mató a un Policía Motorizado sin perder la esencia directa y emotiva. Sin embargo, el hito que los catapultó internacionalmente fue La Síntesis O’Konor (2017), grabado en los estudios Sonic Ranch de Texas. Temas como El tesoro, La noche eterna o Ahora imagino cosas trascendieron fronteras, marcando una nueva etapa.

Con Unas vacaciones raras (2021) reinterpretaron su propio trabajo para el universo de la serie Okupas, reafirmando su influencia cultural. Finalmente, Súper Terror (2023) les mostró más atmosféricos y conceptuales, con un enfoque introspectivo que dialoga con la incertidumbre contemporánea.

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Su directo es uno de los más celebrados del indie en español: guitarras, bajos hipnóticos y la voz inconfundible de Santiago Motorizado guiando un ritual donde los sentimientos encuentran su lugar. Sus conciertos transportan a otro mundo; suelen ser una mezcla de nostalgia y euforia colectiva donde cada canción se canta como si perteneciera a todos. Una cita imprescindible para quienes entienden que el rock también es un refugio.