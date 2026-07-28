Música
El Jazz San Javier alcanzó los 20.000 espectadores en su pasada edición
El festival también bate su propio récord de abonados y celebra el impacto en medios de una cita que mantiene la confianza de público y crítica
El Festival Internacional de Jazz de San Javier ha cerrado su 28ª edición con un balance de 20.000 espectadores entre los 25 conciertos celebrados durante las quince noches de la programación, que se extendió entre el 26 de junio y el 24 de julio. Esto supone un nuevo crecimiento en lo que respecta a las entradas vendidas, así como un nuevo récord de abonados, reflejo de la fidelidad de un público que, año tras año, sigue respaldando el proyecto.
Estos datos «confirman la fortaleza, la personalidad y la enorme capacidad de convocatoria del Jazz San Javier», apuntaba este martes el director del festival, David Martínez, a su vez concejal de Cultura en el Consistorio local. «Alcanzar los 20.000 espectadores demuestra que la confianza del público se mantiene intacta después de veintiocho ediciones», celebraba el edil, que apuntaba: «Pero el verdadero éxito no está únicamente en las cifras, sino en haber vuelto a vivir conciertos irrepetibles, en la respuesta de los artistas y en la emoción que se ha generado cada noche dentro y fuera del escenario».
Por otro lado, Martínez ha destacado la amplia repercusión en medios –tanto regionales como nacionales y especializados– que ha tenido esta edición, lo que ha permitido reforzar la dimensión internacional del festival. Además, «la selección artística y el desarrollo de los conciertos han recibido una valoración especialmente positiva por parte de la crítica musical, que ha destacado la calidad, la diversidad y la coherencia de una programación capaz de combinar grandes figuras internacionales, artistas históricos, nuevos talentos y propuestas abiertas al soul, el blues, el funk, el flamenco y las músicas de fusión», apuntan desde el Ayuntamiento.
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