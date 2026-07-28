La ‘Ficcmoteca’ regresa la próxima semana al Parque Torres de Cartagena

Cartagena volverá a tener su propio cine de verano durante este mes de agosto; es decir, a partir de la próxima semana. Y si en Murcia esta iniciativa llega de la mano de la Filmoteca Regional –que organiza el ciclo ‘Cine bajo las estrellas’ en el Parque Fofó–, en la ciudad portuaria llega de la mano del FICC, el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que acumula ya siete año alegrando a los cinéfiles la estancia estival en la trimilenaria.

En concreto, será el Auditorio Paco del Martín del Parque Torres el que acoja, a partir del martes que viene, esta sesiones, que serán gratuita y, como es habitual –y requisito imprescindible para disfrutar en condiciones óptima de la proyección–, nocturnas. ¡Ah!, y, por supuesto, para toda la familia. De hecho, entre los filmes programados destacan Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra y el clásico de Disney La sirenita.

Bajo el título de ‘Ficcmoteca’, en total serán cuatro sesiones de cine al aire libre, una por cada martes de agosto: días 4, 11, 18 y 25. Y la hora será la misma para todas las proyecciones: la película comenzará a las 22.00 horas, mientras que la apertura del recinto tendrá lugar media hora antes, a las 21.30 horas. Y es que cabe recordar que la entrada es libre, pero el aforo es limitado.

Programación

La programación de esta edición, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, combina títulos clásicos y películas de aventuras para todos los públicos. La más adulta, quizá, sea la primera de ellas, la que se podrá ver el próximo 4 de agosto: El hombre de la máscara de hierro (132 minutos), el aclamado filme de 1998 protagonizado por Leonardo DiCaprio. La cinta, dirigida por Randall Wallace, narra la historia de los Tres Mosqueteros en su misión de salvar a Francia del reinado de terror de Luis XIV; para ello, pretenden sustituir al monarca por su hermano gemelo, Phillipe, quien vive encarcelado con una máscara de hierro.

El 11 de agosto será el turno de El chip prodigioso (120 minutos), una comedia de ciencia ficción en la que el piloto Tuck Pendelton –interpretado por Dennis Quaid– se ofrece voluntario para un experimento de miniaturización. Por accidente, el protagonista termina dentro del cuerpo de un hipocondríaco, viéndose ambos obligados a colaborar para resolver esta divertida situación.

La semana del 18 de agosto llegará uno de los títulos más esperados de esta nueva edición de la ‘Ficcmoteca’: Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (143 minutos), la primera entrega de la exitosa saga protagonizada por Johnny Depp como el carismático capitán Jack Sparrow. En ella, el pirata más buscado de los siete mares deberá rescatar a Elizabeth Swann de las garras del capitán Barbossa y su tripulación maldita.

Y el ciclo finalizará el 25 de agosto con La Sirenita (83 minutos), el clásico de animación de Disney que narra la historia de Ariel, la princesa sirena hija del rey Tritón que sueña con conocer el mundo de los humanos y se enamora de un príncipe tras salvarle de morir ahogado.

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Con propuestas como esta, desde el Consistorio local celebraban que la ‘Ficcmoteca’ se ha consolidado como uno de los eventos culturales más esperados del verano en Cartagena.