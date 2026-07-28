El Festival de Teatro de Molina se mantiene internacional y de calle

«Uno de los grandes referentes culturales de nuestro país». Así presentaba este martes al Festival de Teatro de Molina de Segura el alcalde de la localidad, José Ángel Alfonso. Lo hacía en el Espacio 0 del Centro Párraga de Murcia, en el marco de una rueda de prensa en la que también participó su concejala de Cultura, María Hernández, y la consejera del ramo, Carmen Conesa. También el artista Álvaro Peña, que impartirá talleres de dibujo y pintura durante la semana (larga) del festival y que, además, el autor del cartel de esta quincuagésimo séptima edición del evento, que tendrá lugar del 23 de septiembre al 2 de octubre.

En ese tiempo, los molinenses y visitantes podrán disfrutar de cerca de una treintena de espectáculos repartidos en varios espacios de la ciudad, mayoritariamente al aire libre, respondiendo a una de las señas de identidad más marcadas del festival. Y otra característica ineludible de esta cita es el componente internacional, que estará cubierto gracias al circo contemporáneo Les Zèles d’Obus, de Cie Benoît Charpe; a la propuesta onírica Les Allumeurs d’Étoiles, de Compagnie Lilou; al espectáculo Rococó, de la compañía italoargentina Rampante; a los títeres del danés Alex Mihailovski junto a Mr. Barti, y la artista portuguesa Margarida Montenÿ, con Blue, una creación de circo contemporáneo y acrobacia aérea. Además, en el apartado musical destaca el concierto que ofrecerá Matthew Caws, líder de los neoyorquinos Nada Surf.

En el plano nacional destaca la obra Contra Ana, de La Contraria, espectáculo ganador del Premio Max Revelación 2025, así como Caos, de Teatre de l’Abast; Gota, de Txema Muñoz, y Ávol, de Circ Bover. Mientras que, si hablamos de talento regional, cabe destacar espectáculos como Error de lectura, de Andrea Carrión; Chumbo y Pala: Vacaciones en el mar, de La Higuera de la Poca Vergüenza; Cri, cri, crack, de Yampo Teatro; Abelmagia con El poder de la magia; Candelaria, de Milsa Maúrtua; UpArte con Sísifos, y el Grupo de Teatro Joven Villa de Molina con Los buscavidas. Además, el aclamado cantautor molinense Muerdo regresará a casa con un show titulado Volver a donde nacen las canciones.

Punto de encuentro

Por todo ello, el regidor señaló que su localidad se convertirá dentro de menos de un par de meses en «un punto de encuentro entre culturas, lenguajes y formas de entender las artes escénicas». Algo que, por otro lado, esta iniciativa lleva consiguiendo durante más de medio siglo: «Con 57 ediciones celebradas de forma ininterrumpida, es uno de los festivales de teatro más antiguos de España, solo precedido por el de Teatro Clásico de Mérida; una trayectoria que nos compromete a seguir creciendo y a mantener vivo un proyecto que forma parte de la identidad cultural de nuestra ciudad», apuntó Alfonso.

Lola Herrera recibirá el premio del festival cuando visite el Teatro Villa con ‘Camino a la Meca’

Por otro lado, el primer edil molinense quiso subrayar otro de los pilares de esta cita, «una personalidad propia que la hace única»: «Es un festival que sale del teatro para encontrarse con la ciudadanía. Durante todos los días de su celebración, el teatro toma las calles, las plazas y los barrios de nuestra ciudad. Queremos que el teatro esté donde está la gente; que los vecinos y vecinas se encuentren una representación al doblar una esquina, en la plaza de su barrio, en el corazón de nuestra localidad… Porque creemos que la cultura debe ser accesible, cercana y compartida».

Esta filosofía fue compartida por Carmen Conesa, cuya consejería contribuye a la organización de este evento. «Desde el Gobierno regional trabajamos en la búsqueda constante de acciones que faciliten que la cultura sea accesible a todos, estando al alcance de cada ciudadano y permitiendo que se pueda vivir con intensidad de una forma inclusiva. Una de las grandezas del festival de Molina de Segura, especialmente en estas últimas ediciones, es que está vivo en las distintas calles y plazas que se convierten en escenarios», apuntó.

Reconocimientos

Durante la rueda de prensa en el Centro Párraga, el Ayuntamiento anunció también el nombre de la ganadora del premio que anualmente concede el festival en conmemoración de toda una trayectoria teatral. En esta ocasión, la agraciada no es otra que la «gran dama del teatro español, Lola Herrera», quien, sin embargo, no cuenta con ninguna representación en el marco de esta programación. Por suerte, la veterana intérprete visitará el Teatro Villa el próximo 6 de noviembre con Camino a la Meca, momento en el cual recibirá esta distinción.

También merece mención la celebración de la sexta edición del Premio Joven de Teatro, «una apuesta decidida por atraer al teatro a los jóvenes de los centros de bachillerato» de la localidad, explican desde el Ayuntamiento de Molina. De hecho, ellos serán los que, a través de una votación, elijan la obra ganadora de este 2026. En concreto, los tres espectáculos que forman parte de esta edición son los citados Contra Ana, Caos y Cri, cri, crack, que podrán verse los días 28, 29 y 30 (lunes, martes y miércoles), respectivamente.

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Los detalles del resto de obras se pueden consultar en la página web www.teatromolina.es, donde también se podrán comprar las entradas de los espectáculos de sala cuando estas salgan a la venta (próximamente). No obstante, se mantiene este año la posibilidad de comprar los tickets en físico en las oficinas del Villa, en horario de 09.00 a 14.00 horas, y en la taquilla del teatro, que abrirá a partir de septiembre los martes y los jueves de 17.00 a 19.30 horas, así como dos horas antes de cada representación.