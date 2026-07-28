Cultura
El Creamurcia ya tiene a los siete finalistas de su categoría de ‘Cortos y documentales’
La final tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en la Filmoteca Regional, donde se podrá ver todas las cintas y se anunciará al ganador
L. O.
El Creamurcia ya tiene finalistas para su categoría de cortometrajes. El Ayuntamiento de Murcia, responsable –a través del Servicio Municipal de Juventud– de este certamen de creación joven, dio a conocer los nombres de los filmes elegidos este fin semana; películas que competirán por hacerse con el primer premio en una final prevista para el próximo mes de septiembre.
En concreto, el jurado de ‘Cortos y Documentales’ ha acordado seleccionar y nominar para los premios establecidos en las bases de la convocatoria siete obras que «destacan por su calidad artística, originalidad y capacidad narrativa», explican desde el Consistorio. Estas son: Cuerno de unicornio, de Peri Sánchez; De niño a cucurbitáceo, de Gabriel Escobar Martín; De lunes a viernes, de Miguel Ayala; Bar Paco, de Juan Alcaraz; La escapada, de Helena Valera Meroño; Bad hair day, de Francisco Jafet Bermúdez Buitrago, y Payasos del alma, de Paloma Ballesta.
Los interesados podrán ver estos cortometrajes el 17 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en la Filmoteca Regional. Tras la proyección de todos los finalistas se dará a conocer el fallo del jurado, compuesto por Leticia Albacete como presidenta; Isabel Durante, Ángel Cruz y Joaquín Carmona como técnicos, y María Luz Cano como secretaria.
«CreaMurcia continúa consolidándose como una de las principales plataformas de promoción para jóvenes creadores de la Región de Murcia, impulsando el talento emergente y ofreciendo espacios de exhibición y reconocimiento a nuevas generaciones de cineastas», añaden desde el Ayuntamiento, donde celebran las más de tres décadas de vida del proyecto y su condición de «referente» para la proyección de los nuevos cineastas murcianos.
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