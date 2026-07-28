El Creamurcia ya tiene a los siete finalistas de su categoría de ‘Cortos y documentales’

El Creamurcia ya tiene finalistas para su categoría de cortometrajes. El Ayuntamiento de Murcia, responsable –a través del Servicio Municipal de Juventud– de este certamen de creación joven, dio a conocer los nombres de los filmes elegidos este fin semana; películas que competirán por hacerse con el primer premio en una final prevista para el próximo mes de septiembre.

En concreto, el jurado de ‘Cortos y Documentales’ ha acordado seleccionar y nominar para los premios establecidos en las bases de la convocatoria siete obras que «destacan por su calidad artística, originalidad y capacidad narrativa», explican desde el Consistorio. Estas son: Cuerno de unicornio, de Peri Sánchez; De niño a cucurbitáceo, de Gabriel Escobar Martín; De lunes a viernes, de Miguel Ayala; Bar Paco, de Juan Alcaraz; La escapada, de Helena Valera Meroño; Bad hair day, de Francisco Jafet Bermúdez Buitrago, y Payasos del alma, de Paloma Ballesta.

Los interesados podrán ver estos cortometrajes el 17 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en la Filmoteca Regional. Tras la proyección de todos los finalistas se dará a conocer el fallo del jurado, compuesto por Leticia Albacete como presidenta; Isabel Durante, Ángel Cruz y Joaquín Carmona como técnicos, y María Luz Cano como secretaria.

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«CreaMurcia continúa consolidándose como una de las principales plataformas de promoción para jóvenes creadores de la Región de Murcia, impulsando el talento emergente y ofreciendo espacios de exhibición y reconocimiento a nuevas generaciones de cineastas», añaden desde el Ayuntamiento, donde celebran las más de tres décadas de vida del proyecto y su condición de «referente» para la proyección de los nuevos cineastas murcianos.