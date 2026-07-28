Música
Chayanne, bailemos otra vez
El ícono puertorriqueño vuelve hoy a la capital del Segura y lo hace para presentar su último disco, ‘Bailemos otra vez’, en el que mezcla ritmos latinos, de la bachata y la ranchera al reguetón
Tras arrasar con todas las entradas en su anterior gira, Chayanne regresa a España para ofrecernos la última y esperada oportunidad de vivir en directo su espectacular Bailemos otra vez Tour 2026.
Antes que supiéramos de Bad Bunny, había otros nombres, como Daddy Yankee, Don Omar y Chayanne. En aquel tiempo, el cantante, compositor y bailarín se expandía hacia el mercado angloparlante y europeo tras conquistar años antes a los oyentes latinoamericanos y españoles; primero con temas tan sugerentes como Provócame, y después con las pegadizas Salomé, Boom boom, Torero y Madre Tierra (Oye).
La gira hace parada en ‘Murcia On’. Chayanne está presentando el álbum que ha dado título a la gira, y que mezcla ritmos latinos, de la bachata y la ranchera al reguetón. Bailemos otra vez es el decimoquinto álbum publicado por Chayanne desde que en 1984 debutara con Chayanne es mi nombre, que marcaría el inicio de su carrera como solista. Hacía casi una década que el cantautor no publicaba disco nuevo. Como tú y yo, Bailando bachata o De tanto entre otras canciones, transitan desde el reguetón hasta la balada clásica, y nacen de la colaboración con destacados compositores como Andrés Torres, Andy Clay, Cruz Felipe, Édgar Barrera o Elena Rose; nuevos temas que demuestran la capacidad del puertorriqueño de reinventarse sin renunciar a su identidad
Chayanne, alter ego de Elmer Figueroa Arce, es uno de los íconos más influyentes del pop latino. Desde sus inicios en los ochenta con el grupo juvenil Los Chamos hasta alcanzar fama mundial como solista, ha conquistado a millones de seguidores. En su espectáculo, la música, el baile y la puesta en escena volverán a ser los grandes protagonistas. Ofrecerá un recorrido por las grandes canciones de su carrera durante más de cuatro décadas, combinando temas recientes con himnos que le han convertido en uno de los artistas latinos más populares del panorama internacional.
EL CONCIERTO
Chayanne
Fecha: Hoy, 21.30 horas.
Lugar: Plaza de Toros, Murcia.
Precio: Desde 80 euros.
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