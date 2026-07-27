‘La vida después’: la necesidad de hablar de salud mental con la familia

La ciudad de Murcia ha vuelto a convertirse estos días en un plató de cine. La vida después, primer largometraje de la directora vallisoletana Clara Santaolaya, se ha grabado en varios puntos del país, como Canarias y Andalucía, y ahora finaliza en la capital murciana, después de pasar por el municipio de Abanilla.

La vida después tiene como protagonista a Lena (Mireia Oriol) que regresa a casa de sus padres en medio de una crisis emocional, tras un intento de suicidio. Allí, encontrará refugio en su abuelo Juan (Ramón Barea), quien también se enfrenta a la incomprensión y el aislamiento, aunque por motivos diferentes.

Oriol da vida a Lena por segunda vez, pues esta obra nace de un corto de Santaolaya de 2023 (Alegre y olé), en el que la catalana interpretaba al mismo personaje protagonista. En dicho corto, Lena se encuentra ingresada en un centro de salud mental, mientras que en La vida después se retoma la historia después de salir del centro.

Basada en vivencias personales

Clara Santaolaya asegura que esta película tiene cierta ‘metaficción’, es decir, ha utilizado algunas vivencias personales mezcladas con ficción para "entrelazarlas y conseguir al mismo tiempo una ficción más potente, por un lado, y por otro lado, una especie de terapia personal". Asegura haber tenido la suerte de poder acceder a terapia y aprender a hablar de lo que le pasaba, ya que "a raíz de la naturalización se consiguen muchas cosas", según cuenta la directora.

La directora Clara Santaolaya durante el rodaje de 'La vida después' en Murcia / Juan Carlos Caval

Esta obra muestra lo que sucede después de tocar fondo y pasar por un momento tan duro como un intento de suicidio: "Se suele abordar, o bien las causas que te llevan a tomar esa decisión, o bien el momento concreto, pero a mí lo que me interesaba era qué pasa después con esas personas y con sus entornos", explica Santaolaya. Asegura que el tema central no es el suicidio, sino "la superación, el hablar de lo que nos pasa, es una historia de experiencia y es una historia de familia".

Por otra parte, el largometraje muestra la historia de Juan, el abuelo de Lena, que tiene una degeneración cognitiva. Esto hace que abuelo y nieta formen una relación intergeneracional "en dos momentos muy distintos, pero que en realidad tienen mucho en común", según comenta la cineasta, para lo que se utilizan momentos de ternura y complicidad entre ambos personajes. Cuenta también Santaolaya que la película tendrá un tema original de Alice Wonder como parte de su banda sonora.

La directora vallisoletana resume la película en una reflexión importante: "A veces las expectativas no se cumplen, pero no pasa nada. Al final, el tiempo pasa y, con la ayuda necesaria, podemos sobreponernos".