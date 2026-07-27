La Semana de Teatro de Caravaca alcanza un récord histórico de asistencia y afianza su proyección como referente cultural

La 45ª Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz ha cerrado su edición más multitudinaria al superar los 3.000 espectadores, lo que supone un incremento superior al 40 por ciento con respecto al pasado año y confirma la consolidación del festival como un referente cultural del mes de julio en la Región de Murcia.

Organizada por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de su Concejalía de Cultura, la Semana de Teatro vuelve a registrar una excelente respuesta del público, con asistentes no solo del municipio, sino también procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia y de comunidades limítrofes.

La apuesta desarrollada en los últimos años por el Ayuntamiento para reforzar el festival, con el regreso a la Plaza de Toros, compañías de referencia, renovación de imagen y una mayor promoción vienen impulsando la proyección y alcance este veterano festival

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha valorado muy positivamente el balance de esta edición, destacando que "alcanzar cuarenta y cinco ediciones no es algo habitual en el panorama cultural actual. La Semana de Teatro de Caravaca es hoy uno de los eventos culturales más consolidados de la Región de Murcia y un referente para las artes escénicas en el sur peninsular. Este crecimiento es el resultado de una apuesta decidida por la calidad, la diversidad de la programación, con el objetivo de acercar el teatro a públicos de todas las edades".

José Francisco García ha querido agradecer igualmente "el extraordinario trabajo de todas las personas y entidades que hacen posible este festival: el equipo técnico y humano implicado en la organización, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, el Grupo Postres Reina, así como las compañías y artistas participantes, que han contribuido con su talento a que esta edición haya sido un auténtico éxito".

El alcalde ha subrayado además que "en Caravaca creemos en nuestro potencial y en la cultura como una auténtica herramienta de desarrollo, transformación y dinamización. Trabajamos cada día para ser una ciudad viva, comprometida con la creación cultural y con una programación estable y de calidad, capaz de atraer visitantes, generar actividad y seguir situando a nuestro municipio entre las localidades españolas con mayor tradición y continuidad en la programación de artes escénicas".

Un festival en plena expansión

Representación de Operetta de la compañía Cor de Teatre / La Opinión

El crecimiento experimentado por la Semana de Teatro en las últimas ediciones responde a una estrategia impulsada por el Ayuntamiento para reforzar el festival desde distintos ámbitos. El regreso de las representaciones a la Plaza de Toros como gran escenario al aire libre, la apuesta por compañías de primer nivel y espectáculos de referencia, el cuidado de la producción técnica, la renovación de la imagen del festival y el refuerzo de las acciones de promoción y comunicación han contribuido decisivamente a ampliar su alcance y atraer a nuevos públicos.

La programación de esta edición ha reunido siete propuestas de muy distintos géneros y formatos, desde la comedia contemporánea hasta el teatro musical, el circo de gran formato o los espectáculos familiares, manteniendo una de las señas de identidad que han acompañado históricamente al festival: ofrecer una programación variada, accesible y de máxima calidad artística.

La programación estival de Caravaca continuará en las próximas semanas con nuevas propuestas, entre ellas la XX edición del ciclo 'A la Luna de Barranda’

A esta oferta se suma la programación estable que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año en el Teatro Thuillier, recientemente rehabilitado, dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas de la Región de Murcia, consolidando a Caravaca de la Cruz como uno de los municipios con mayor continuidad y tradición en la exhibición de espectáculos escénicos.

Programación de verano

La programación estival organizada por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz comenzó semanas atrás con el multitudinario festival 'Noches del Camino' y ha tenido en la 45ª Semana de Teatro su segundo gran hito. La actividad cultural continuará durante las próximas semanas con nuevas propuestas, entre las que destaca la vigésima edición del ciclo de conciertos 'A la Luna de Barranda', que acoge el Museo de la Música-Fundación Blanco Fadol durante todos los sábados del mes de agosto.