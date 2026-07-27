Mariano Iniesta Magán, el guardián de las estrellas

Conocí a Mariano Iniesta Magán en la última etapa de su periplo profesional, cuando ya ejercía como gerente de Neocine, la principal empresa cinematográfica de la Región de Murcia tras la desaparición del histórico Circuito Iniesta, que llegó a contar con una treintena de salas y un parque cercano a los 30.000 espectadores. Desde el primer momento, Mariano se convirtió en un aliado imprescindible para mi labor como crítico en este diario, facilitándome información valiosa de las distribuidoras.

Entrar en su despacho de los cines Zig-Zag –algo que, reconoceré, hice con frecuencia– era como irrumpir en un pequeño santuario cinematográfico. Estaba repleto de material promocional en un testimonio de su meticulosidad y de su respeto por el oficio. Mariano no solo gestionaba películas: las vivía. Y vivía la programación. Conservaba con especial esmero las guías de los grandes éxitos de taquilla, que enmarcaba en su despacho. Una colección que crecía con los años y en la que convivían títulos como Titanic, Avatar, El sexto sentido, Ocho apellidos vascos o las sagas de Harry Potter y Torrente. Aquella acumulación no era un mero archivo: era memoria viva del pulso del público. Incluso en alguna ocasión escribí sobre aquel sitio.

Uno de los proyectos que mejor definió su sensibilidad fue ‘Cinema Paraíso’, una iniciativa que persiguió y que finalmente conseguimos materializar juntos. Se trataba de un ciclo dedicado a cine independiente y de calidad, ajeno a los circuitos comerciales habituales y prácticamente inexistente en las carteleras murcianas. El proyecto cristalizó en los Cines Centrofama gracias a la colaboración entre Neocine y la UMU. Fueron años de colaboración constante: este cronista proponía títulos ausentes y Mariano, con paciencia detectivesca, los rastreaba hasta conseguirlos. Aquellas proyecciones semanales no solo ampliaron la oferta cultural de la Región de Murcia, sino que evidenciaron que éste podía ser espacio de formación y descubrimiento.

Nacido en Murcia el 29 de enero de 1947, hijo de maestro y penúltimo de siete hermanos, creció en un entorno donde las salas formaban parte del paisaje cotidiano. Frecuentó cines como el Rex, el Coy, el Teatro Circo o el Gran Vía, gracias a su tío y padrino, don José Iniesta que lo obsequió con un pase personal y permanente. Pero su incorporación profesional al sector llegó mucho más tarde, tras una larga etapa laboral –más de dos décadas– en otros ámbitos, como su trabajo en Simago. Al quedarse en paro en torno a los cincuenta años, atravesó un periodo difícil que afrontó con dignidad y esfuerzo. Gracias a su hermano Pascual, encontró una oportunidad en los cines, comenzando como taquillero y compartiendo turnos incluso con sus hijos

Su capacidad organizativa, su responsabilidad y su entrega lo llevaron a asumir mayores funciones hasta alcanzar la gerencia de Neocine. La apertura del complejo Zig-Zag marcó su consolidación definitiva en las lides organizativas de la empresa.

Quienes lo conocimos sabemos de su carácter afable y su cercanía. Era también un hombre reflexivo, con inclinación a escribir pensamientos sobre la vida. En uno de ellos, con motivo de sus recientes bodas de oro, dejó una frase que lo define: «La elección de la pareja –decía– determina gran parte de la felicidad».

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Cuando publiqué en el festival de cine de Mula el libro Cerca de las estrellas, quise reconocer esa complicidad dedicándole el libro de críticas con una frase que hoy cobra todo su sentido: «A Mariano Iniesta Magán, guardián del paraíso». Mariano falleció a finales de marzo sin poder leer estas líneas, pero su recuerdo permanece en quienes compartimos con él no solo el cine, sino una manera apasionada de vivirlo y de vivir la relación con los demás.