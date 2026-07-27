Una celebración de la danza entre lo clásico y lo contemporáneo

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia volverá a acoger el próximo curso un ciclo de danza del más alto nivel. Así lo ha anunciado este lunes la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, de la que depende un espacio por el que pasarán las compañías de Jesús Carmona, referente del flamenco contemporáneo, y Sergio Bernal, uno de los responsables del avance de la danza española. Pero ellos no serán los únicos, porque el abono –que sale hoy a la venta– incluirá un total de seis actuaciones.

Así, en el programa desvelado esta mañana también figura el estreno del nuevo montaje de la Compañía de Carmen y Matilde Rubio - Ballet Español de Murcia, que se encargará de inaugurar el ciclo, así como compañías especializadas en danza clásica como el Ballet de Kiev y el Ballet Clásico Internacional, además de la ya tradicional gala de Navidad Estrellas de la Danza.

En este sentido, el director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, celebrara hoy que el ciclo «volverá a contar con una sabia combinación entre los nuevos referentes de la danza española, junto con propuestas más clásicas del ballet. Además –continuaba–, acogemos el estreno del nuevo montaje del Ballet Español de Murcia, con la participación de la Orquesta Sinfónica, tras haber celebrado con las hermanas Rubio el cuarenta aniversario de trayectoria de su compañía sobre los escenarios».

En concreto, esta primera cita tendrá lugar el 2 de octubre. La Compañía de Carmen y Matilde Rubio pondrá sobre el escenario un ballet inspirado en el Concierto de Aranjuez, con música del compositor español Joaquín Rodrigo y coreografía de Rubén Olmo, actual director del Ballet Nacional de España. Y, efectivamente, para el estreno la compañía regional contará con la música en directo de la Sinfónica regional, bajo la dirección de Manuel Coves.

El 11 de octubre será el momento de uno de los grandes estrenos de este año: el del espectáculo Tentativo, de la Compañía de Danza de Jesús Carmona, que supone la propuesta más ambiciosa del artista, considerado como todo un referente del flamenco contemporáneo. Y en diciembre, el Auditorio regional ofrece uno de los clásicos imprescindibles de cara a la Navidad: el Ballet de Kiev, con dirección de Viktor Ishchuk, presenta en Murcia El cascanueces, el 2 de dicho mes, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, con César Álvarez en la dirección musical.

Otro clásico de esas fechas y de la programación cultural de la Región de Murcia es la gran gala Estrellas de la Danza, en la que un elenco de bailarinas y bailarines de alto renombre nacional e internacional presenta en el Víctor Villegas un programa que combina modernidad y tradición. En esta ocasión, la gala será el 7 de enero. Y el 29 de ese mismo mes, el Auditorio Regional programa otra de las obras que «el público reclama cada temporada», El lago de los cisnes, que pondrá en escena esta vez el Ballet Clásico Internacional, con dirección de Andrey Sharaev.

La última cita del ciclo de Danza será el 22 de mayo y tendrá como protagonista la nueva producción de la Sergio Bernal Dance Company, que nace del deseo de dialogar con la memoria y proyectarla hacia el presente. El programa reúne tres obras fundamentales que trazan un recorrido emocional y estético por la danza española, el flamenco y la creación contemporánea.

Este es el programa completo:

2 de octubre: Concierto de Aranjuez, de la Compañía de Carmen y Matilde Rubio - Ballet Español de Murcia, junto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

11 de octubre: Tentativo, de la Compañía de Danza de Jesús Carmona

2 de diciembre: El cascanueces, del Ballet de Kiev, junto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

7 de enero: Gala ‘Estrellas de la Danza’, producción local

29 de enero: El lago de los cisnes, del Ballet Clásico Internacional

22 de mayo: Nueva producción de la Sergio Bernal Dance Company

Venta de abonos y entradas

Los abonos y las entradas salen mañana a la venta en la taquilla del Víctor Villegas, que abre de lunes a viernes en horario de mañana –de 9.00 a 14.00 horas– y los martes y miércoles, también de 17.00 a 20.00 horas. No obstante, los tickets también se pueden adquirir en la página web auditoriomurcia.org, así como por teléfono –llamando al 968 34 30 80– en el horario anteriormente citado.

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En cuanto a los abonos, se podrán adquirir hasta el inicio de la primera actuación, el 2 de octubre, y suponen un ahorro del 20% con respecto a las entradas sueltas, que, dependiendo del espectáculo y la zona de butacas, oscilan entre los 45 y los 24 euros.