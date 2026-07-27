Los carteles de la 35 Feria del Arroz colocan Calasparra a la cabeza del circuito de ferias de novilladas

El Ayuntamiento de Calasparra y la empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez 'Chicote', han dado a conocer en la Casa de la Cultura las combinaciones de las novilladas de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra, que como es tradicional se desarrollará del 3 al 8 de septiembre y en la que los novilleros competirán por conseguir el preciado trofeo 'Espiga de Oro'.

Estos carteles, que incluyen a lo mejor del escalafón novilleril, son fieles a la personalidad torista de este ciclo y lo sitúan como uno de los más prestigiosos y consolidados de España, llegando este año a su edición número 35.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa, Teresa García, y del empresario Pedro Pérez 'Chicote', que fue el encargado de comentar los carteles de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra 2026. También estuvieron presentes José Antonio Gómez Durán, representando a la Mesa de Trabajo, y miembros de las asociaciones taurinas.

Carteles

Feria del arroz / La Opinión

La feria comenzará el jueves 3 de septiembre, en un encierro de María Cascón para Alberto Donaire, Julio Romero y Daniel Moset. El viernes 4 septiembre, están acartelados Mario Vilau, Javier Cuartero y Antonio Aparicio con Novillos de Aldeanueva para. Para el sábado 5, se ha programado una novillada de Raso de Portillo para Parrita, David López y Antolín Jiménez.

La feria comenzará el jueves 3 de septiembre, en un encierro de María Cascón para Alberto Donaire, Julio Romero y Daniel Moset

El domingo, 6 de septiembre tendrá lugar el primer desafió ganadero entre Prieto de la Cal Vs Partido de Resina para Joao D'Alva, Mariscal Ruiz y Joaquín Caro. El lunes 7 de septiembre será el turno de la ganadería de Rehuelga para Emiliano Osornio, El Mene y Álvaro Serrano.

La edición 2026 de la feria será clausurada, el 8 de septiembre, con otro desafío ganadero entre novillos de Miura Vs Fuente Ymbro para Jesús Romero, Raquel Martín y Jorge Hurtado.

Todos los días se celebrarán encierros a las 10 de la mañana con los novillos que se lidiarán por la tarde

Todos los días se celebrarán encierros a las 10 de la mañana con los novillos que se lidiarán por la tarde. Los festejos darán comienzo a las 18.30 h.

El 30 de agosto se celebrará un gran concurso de recortes a las 20.30 h. El encierro con los toros de los recortes será ese mismo día a las 17.30 h.

En su intervención, Pedro Pérez 'Chicote' incidió en la relevancia de los carteles: "Estoy convencido de que es una de las ferias de novilladas más rematadas del circuito porque hay muy pocas que reúnan a los máximos triunfadores de novilleros de la temporada como Álvaro Serrano, Mario Vilau, El Mene y Osornio, entre otros. También se premia a novilleros con actuaciones destacadas en ediciones anteriores y se les da oportunidad a novilleros destacados en la España de Plata.

Repite el triunfador de la Espiga de Oro 2025 anunciado en el desafío de Prieto vs Partido de Resina

Chicote quiso destacar también dos presencias: "Repite el triunfador de la Espiga de Oro 2025 anunciado en el desafío de Prieto vs Partido de Resina y se le da presencia a la mujer también con Raquel Martín, que asume el reto de matar el desafío Miura-Fuente Ymbro".

En cuanto al elenco ganadero, lo definió como "de auténtico lujo con dos desafíos en la cumbre y la variedad de encastes que cuidamos en esta plaza". Por todo ello, Chicote concluyó: "Para mí, como aficionado, es la mejor feria de todo el circuito de novilladas".

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, comenzó su intervención reivindicando la importancia taurina de esta localidad: "Resaltar que Calasparra se reafirma como la mejor feria de novilladas de España. Con un elenco ganadero de lujo, con los mejores novilleros del escalafón y con una clara apuesta por el territorio, con la inclusión de dos novilleros murcianos. Una gran feria con la que reiteramos nuestro compromiso con la fiesta. Un año más seguimos manteniendo nuestro acento torista con ganaderías encastadas, con dos desafíos ganaderos y con un claro compromiso por el tercio de varas".

Y por último destacó el trabajo conjunto: "La empresa, la Mesa de Trabajo y el Ayuntamiento seguimos trabajando unidos para asegurar la continuidad de la fiesta".

Compra de entradas

Taquillas abiertas en el kiosco de La Corredera desde el 26 de agosto en horario de 10.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h hasta el 2 de septiembre. Los días de festejos en las taquillas de la plaza de toros de 9 a 14 y de 16.30 hasta la hora de comienzo. Teléfono de reservas: 618 606 680. La empresa pone a disposición de los aficionados Mini Abonos de 3 festejos a elegir y también Micro Abonos de 2 festejos a elegir.