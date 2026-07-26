Irlanda será el país invitado de La Mar de Músicas 2027

Apenas terminado la edición 2026 de la Mar de Músicas se dio a conocer el país invitado a este festival en 2027: Irlanda. Tal y como indica el Ayuntamiento de Cartagena, Irlanda fue durante décadas reconocida por su música tradicional y por grandes grupos de la cultura pop como U2, The Cranberries o Sinéad O'Connor -que actúo en La Mar de Músicas 2013-.

No obstante, en los últimos tiempos este país ubicado al norte del continente europeo ha evolucionado a un estado en el que sus sonidos 'de toda la vida' se mezclan con algunos de los más innovadores del continente: folk, electrónica, hip hop, post punk, jazz o música experimental. Todos estos conviven con las raíces irlandesas.

Desde el Ejecutivo municipal considera que esta relación entre identidad y futuro es la filosofía que, hasta ahora, ha guiado al festival de La Mar de Músicas para elegir a sus invitados.

Pero no todo es música, la literatura irlandesa ocupa un lugar protagonista en el mundo, al igual que su cine que suma reconocimientos en los principales festivales del mundo. También las artes visuales mantienen un gran estado de forma. Pese a ser un país pequeño, Irlanda ejerce una importante influencia cultural por la proyección internacional que tienen sus creadores. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo piensa que Irlanda "vive uno de los momentos culturales más brillantes de su historia reciente y su escena artística encarna a la perfección el espíritu de descubrimiento artístico que ha caracterizado al festival desde sus inicios".

Esta invitación se anunció durante la clausura del festival, cuando el grupo Celtícue sorprendió al público asistente irrumpiendo en el auditorio Paco Martín interpretando diferentes temas con gaitas, instrumento identitario del país.

Arroyo insiste con que la elección de Irlanda "responde plenamente a la identidad de un festival que siempre ha buscado descubrir al público los movimientos culturales más interesantes del mundo". Añade que "Iralanda ha sabido preservar su tradición mientras impulsa a una nueva generación de artistas"

La edición 31, que acaba de terminar, estuvo dedicada a Ecuador. Tuvo un gran último día con los más de 1.500 asistentes al concierto del panameño Rubén Blades que también celebraron la elección del nuevo invitado

En este sentido, Arroyo quiso agradecer la acogida de esta edición dedicada a Ecuador: "Nos despedimos de Ecuador con un profundo agradecimiento por habernos permitido conocer más de cerca la riqueza de su cultura y damos la bienvenida a Irlanda".

El artista panameño Rubén Blades. / Federico Galbraith

La Mar de Músicas

El Ayuntamiento de Cartagena comunicó en una nota de prensa que durante los próximos meses, La Mar de Músicas irá desvelando la programación del especial Irlanda, que "volverá a extenderse más allá de los escenarios musicales para incluir actividades relacionadas con la literatura, el cine, el arte y otras disciplinas". Esto es, dicen, para "mantener la vocación multidisciplinar que ha convertido al festival en una referencia internacional."

Con Irlanda como país invitado, "Cartagena volverá a convertirse en el verano de 2027 en un punto de encuentro entre culturas, reafirmando el compromiso de La Mar de Músicas con el descubrimiento, el diálogo y la diversidad artística que lo han convertido en uno de los festivales más singulares del panorama europeo", concluyó Arroyo.