David Martínez: "La cultura no entiende de fronteras entre épocas, disciplinas o lenguajes"

¿Sobre qué aspectos orbita la programación de esta 56ª edición del Festival?

La programación de esta 56ª edición se articula sobre una idea muy clara: ofrecer una mirada amplia y contemporánea a las artes escénicas, sin renunciar a los grandes textos y a los nombres que han construido la historia del Festival. Se trata de una propuesta que busca el equilibrio entre tradición e innovación, reuniendo teatro, música y danza con un denominador común: la calidad artística, la capacidad de emocionar y el diálogo con el público actual.

En el apartado teatral conviven grandes autores y textos universales con dramaturgias contemporáneas que abordan cuestiones plenamente actuales, invitando a la reflexión sin perder de vista el poder del espectáculo. La música vuelve a ocupar un lugar protagonista con artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, mientras que la danza presenta propuestas que transitan entre el lenguaje clásico, el flamenco contemporáneo y las creaciones más innovadoras.

Revisión contemporánea de El retablo de las maravillas. / Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier

Otro de los grandes ejes es la diversidad. El Festival ofrece una programación pensada para públicos con intereses muy distintos, en la que tienen cabida diferentes sensibilidades, disciplinas y lenguajes escénicos. Esa pluralidad convierte cada edición en un espacio de encuentro entre generaciones, donde conviven figuras consagradas con creadores que representan las nuevas tendencias de las artes escénicas.

¿Qué nombres propios de la “cultura con mayúsculas” podremos disfrutar a partir de este día 30, cuando San Javier vuelva a convertir el verano en escenario?

El 56º Festival vuelve a hacer honor a su historia reuniendo a figuras que representan la excelencia artística. Este verano recibiremos a Luz Casal; a Sergio Peris-Mencheta, distinguido con el Premio del 56.º Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier; a Rocío Molina, Lydia Bosch y a otros grandes nombres, como Els Joglars, aquella compañía profesional de teatro que vi siendo adolescente y que dejó una huella imborrable en mi manera de entender y sentir las artes escénicas.

Luz Casal será uno de los nombres propios de esta edición. / Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier

A ellos se suma una destacada presencia internacional con Yamato. The Drummers of Japan, auténticos embajadores de la percusión japonesa, y la compañía peruana Teatro La Plaza, que llega con una producción aclamada y presentada en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo.

Yamato. The Drummers of Japan, auténticos embajadores de la percusión japonesa / Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier

El resultado es una programación que refleja el compromiso del Festival con la excelencia, la diversidad y la proyección internacional, manteniéndose fiel a una identidad que, desde hace más de medio siglo, combina grandes referentes con las propuestas más innovadoras de la creación escénica.

El ciclo de cine gratuito se presenta como una de las novedades de esta edición. ¿Cuánto margen para la renovación tiene un certamen cultural como este, que “mantiene su raíz y, al mismo tiempo, sigue haciéndose preguntas”?

Un festival con 56 ediciones a sus espaldas solo puede mantenerse vivo si tiene la capacidad de evolucionar sin perder su identidad. Renovarse no significa romper con la tradición, sino escuchar el tiempo en el que vivimos y buscar nuevas formas de acercar la cultura al público.

El ciclo de cine gratuito que incorporamos en esta edición, gracias a la colaboración de la Filmoteca Regional, responde precisamente a esa necesidad de seguir explorando y abriendo caminos. Queremos que el Festival sea cada vez más un espacio de encuentro entre distintas formas de creación artística, y el cine mantiene un diálogo natural con el teatro, la música y la danza.

Al igual que estas disciplinas, el cine tiene la capacidad de emocionarnos, contarnos historias e invitarnos a mirar la realidad desde nuevas perspectivas. Por eso creemos que su presencia en el Festival no es un añadido, sino una evolución coherente con su espíritu de apertura y renovación.

¿Qué diferencia al Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier de otros tan reconocidos a nivel nacional como el de Mérida o Almagro?

La principal diferencia del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier está precisamente en su capacidad para acoger la diversidad. Cada gran festival tiene una personalidad propia, y la nuestra se ha construido sobre una idea muy clara: que la cultura no entiende de fronteras entre épocas, disciplinas o lenguajes.

San Javier es un festival ecléctico, en el que pueden convivir una gran obra del repertorio grecolatino o del Siglo de Oro con una creación contemporánea, una propuesta de nuevos lenguajes escénicos, un espectáculo de danza de vanguardia o una experiencia musical que rompe los formatos tradicionales. Esa convivencia entre tradición e innovación forma parte de nuestra esencia.

Festivales como Mérida o Almagro tienen una identidad extraordinaria y una especialización vinculada a sus propios patrimonios históricos y teatrales. San Javier, en cambio, nació con una vocación más abierta: ser un punto de encuentro de las artes escénicas en toda su amplitud, un lugar donde el público pueda reencontrarse con los grandes clásicos y, al mismo tiempo, descubrir las nuevas formas de creación que están transformando la escena actual.

Después de 56 ediciones, seguimos defendiendo esa mirada amplia: la excelencia artística, la mezcla de generaciones y estilos, y la convicción de que un festival debe mantener sus raíces, pero también hacerse preguntas y mirar hacia el futuro. Esa libertad para transitar entre lo clásico y lo contemporáneo es una de las señas de identidad que hacen único al Festival de San Javier.