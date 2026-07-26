Cynthia Cano: Buscar el camino bailando

Esta semana se ha celebrado el Festival Flamenco de Lo Ferro y hoy doy cuenta en estas páginas de mi encuentro con Cynthia Cano Candel que, con su baile, es una de sus más reconocidas embajadoras. Tiene su residencia en Madrid y desde allí actúa en festivales, tablaos y encuentros flamencos. Tiene sus propios espectáculos que lleva por varios continentes, pero estos días la tenemos aquí. La conversación la mantenemos en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco (CAES), donde está ensayando con la Compañía Ballet de Lo Ferro en sesiones de mañana y tarde. Le agradezco esta conversación, máxime en estos días intensos previos a sus dos actuaciones. Me pide un ratito para cambiarse y enseguida disfruto de su amabilidad y simpatía sin par.

Vive ahora en Madrid, pero nació en Las Torres de Cotillas, hija de una familia dedicada a la carnicería: "Yo nunca he ayudado en el comercio familiar porque a los dos años de edad ya empecé en las clases de baile con María Dolores Ros, mi maestra de siempre y ahora compañera y, para mí, mi familia. Mis primeros pasos fueron con la Asociación Cultural Badana y teniendo ocho años la maestra insistió a mis padres para que me llevasen al Conservatorio de Murcia. Desde entonces compaginé mis estudios oficiales con los de la Academia y así hasta hoy". Va a cumplir 34 años y se puede decir que aquella niña prodigio que ganó el Veo Veo de Teresa Rabal es hoy una de las más importantes bailaoras flamencas del panorama internacional, con una dilatada trayectoria que la ha llevado por importantes escenarios de varios continentes.

No ha dejado de bailar, pero tampoco de aprender con grandes maestros. Tras su graduación con Matrícula de Honor en Flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza de Murcia, sus ansias de saber y su amplitud de intereses la han llevado a estudiar otras disciplinas, como Periodismo en 2018. Su espíritu de formación permanente le ha hecho ampliar estudios y bailar con El Güito, Merche Esmeralda, La Tati o Antonio El Pipa. Fue becada por la Fundación Cristina Heeren, teniendo como maestros a Milagros Mengibar, Carmen Ledesma, Rafael Campallo y otros, continuando posteriormente con Alfonso Losa, María Juncal y un largo etcétera de grandes figuras del baile actual. Mientras tanto ha seguido creando espectáculos con Mª Dolores Ros y participando en el Ballet de Lo Ferro: "El Festival de Lo Ferro es mi otro lugar de nacimiento, aquí empecé a bailar cuando tenía 8 años y Sebastián Escudero, su creador, se quedó maravillado conmigo. Tengo tanto que agradecerle a este festival que no tengo palabras. Es casi el evento flamenco más importante del mundo y cada vez que vengo es como mi vuelta a casa". La verdad es que entre las galas, el concurso y las actividades culturales paralelas, sobresale siempre la actuación de este ballet del que ahora es codirectora, siempre con montajes espectaculares con temas inolvidables: Homenaje a Cristina Hoyos, Federico García Lorca, Del Café Cantante al Tablao, etc.

Me cuenta entusiasmada, con sus ojos chispeantes y su cara siempre risueña: "Para mí el baile y el flamenco son mi vida, mi manera de vivir. Yo vivo bailando, incluso cuando estoy sola siempre llevo dentro de la cabeza estas músicas y estos ritmos. Me gustan todos los palos, aunque en especial los tarantos, la soleá, la alegría… Me siento en mi salsa con bata y mangón…". No hace falta que lo diga, porque se le nota al verla actuar, con su intensidad desbordante en el escenario: "Siempre me han dicho que soy muy expresiva, a veces demasiado. A mí no me han tenido que animar a ser más comunicativa, más bien al contrario, me tienen que poner un poquito de freno. El baile me ha contagiado a toda mi vida: soy muy expresiva siempre". No es de extrañar que la gente la adore ni que reciba tantas muestras de cariño tras sus actuaciones: "La gente me dice que les he emocionado, que les hago felices".

Me sorprende cuando me dice que además de Periodismo ha estudiado un máster de Realización de Audiovisuales en Cine y Televisión: "Me interesa mucho todo lo que está relacionado con el arte. Por aquí quiero construir mi futuro, siempre bailando, disfrutando y transmitiendo lo bello. Tal vez un día me centre en crear mi propia escuela, en transmitir todo lo que he aprendido y disfrutado. Estoy muy agradecida a mis padres, a todo lo que se han esforzado por apoyarme, para que yo vuele, y también a Mª Dolores Ros, otra madre para mí, a la que le debo lo que soy". Y añade: "Quiero seguir buscando mi propio camino, siendo feliz con lo que hago y no andando, sino bailando". Por lo pronto se le ha quitado el miedo a estar sola: "He pasado momentos duros, claro, no todo es fácil. Después de años, rompí con mi pareja, pero soy fuerte y decidida y lo he superado. He descubierto que se puede estar bien con una misma, en soledad".

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Escribo esto después del apoteósico espectáculo que dio Cynthia con La Compañía del Yiyo, una maravillosa lección de baile que enloqueció al público tras la Semifinal del Festival. Por la mañana la bailaora impartía una master class y por la noche (ayer para ustedes) actuaba con el Ballet en la Gran Final. Un privilegio que esta artista inmensa siga volviendo por nuestra Región: No dejes de hacernos felices, Cynthia.