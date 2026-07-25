Unrisen Queen: éxitos de los británicos y canciones originales

Queen resurgen una y otra vez. No es casualidad que Bohemian Rhapsody haya sido la canción más escuchada del siglo XX. Pocas bandas como la británica han conseguido lograr que su sonido sea universal y atemporal, atravesando géneros y generaciones. El cine les ha dado un nuevo empujón, es verdad, pero sus escuchas en Spotify superaron al todopoderoso reggaeton. Para muchos, el éxito de Queen, más allá de sus directos y su virtuosismo, reside en haberse convertido en una filosofía de vida en la que embarcaron a millones de personas que hicieron suyas las canciones de la banda.

Los murcianos Unrisen Queen, reconocidos internacionalmente como la "resurrección de la voz de Freddie Mercury", son una de esas bandas que en el mundo han hecho suyo el legado del grupo de Freddie Mercury. Tras escucharles en directo, los dos pilares del entorno oficial de la banda británica bendijeron su calidad: Peter Freestone (asistente personal de Mercury) los coronó como la voz más fiel al legendario vocalista desde su fallecimiento, y el mismísimo Jim Beach (mánager histórico de Queen) se rindió ante la fidelidad y emotividad de su directo: "Cerré los ojos y podía escuchar a Freddie. No pude contener las lágrimas", confesó Beach. Y es que las canciones de Queen no pasarán nunca al olvido, en parte gracias a formaciones como ésta, que acuden a su cita veraniega en San Javier con un espectáculo muy especial dentro de su gira ‘15 Years in a Livetime tour 2025-2026’.

La banda está formada por Rubén Sabater, cuya voz es la que lidera a la banda, al igual que hacía Mercury; Pasku Frutos a la guitarra; Chimi, con batería y percusión; Emanuel Menta al piano y teclados; y Frankchesco Di Napoli con el bajo.

Desde 2013, casi 500.000 personas han disfrutado en directo del espectacular show de Unrisen Queen. Han liderado homenajes internacionales a Freddie Mercury en Montreux (Suiza), han actuado junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, y ahora presentan un show renovado que mezcla los grandes éxitos de Queen con sus poderosas canciones originales.

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Unrisen Queen han sido nominados finalistas a ‘Best Music Video’ en el UK Songwriting Contest y en el Commonwealth Song Contest por su videoclip Just a Believer Man (premios 2025), confirmando su prestigio y creatividad internacional.