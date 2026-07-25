Rubén Blades, el poeta de la salsa, echa el cierre al festival

La Mar de Músicas despide su 31ª edición con Rubén Blades. El artista ya pasó por Cartagena en 2018, celebrando su 70 cumpleaños en una gira con la que se despedía de la salsa, acompañado por Roberto Delgado & Orquesta, con quienes ahora vuelve, tres años después de haber recibido el premio del festival y tras pasar por Pirineos Sur, donde ha recibido el Premio a la Diversidad.

Blades es una de las leyendas vivas de la música latinoamericana y uno de los mejores embajadores de Panamá. Ganador de doce Grammys y doce Latin Grammys, ha colaborado con estrellas como Sting o Paul Simon; ha intervenido en decenas de películas; se ha atrevido con ritmos como el tango, a priori, tan antagónicos de la salsa, y ha compuesto canciones como Pedro Navaja, Siembra, Buscando América y Patria, que han hecho bailar a millones de personas en todo el mundo y han colocado a la salsa entre los grandes géneros musicales. García Márquez le definió como un ‘cronista’ de su generación, más que un cantante.

Abogado de formación, Blades y su familia se vieron obligados a exiliarse en los EE.UU., enfrentados al régimen del dictador Noriega a principios de los 70. El panameño se instaló en Nueva York. Una decisión con una intención muy clara: formar parte de la Fania All Star, agrupación musical de salsa dirigida por el deslumbrante Willie Colon en la que sobresalía su solista, el mítico Héctor Lavoe. Aunque no de manera ‘oficial’, y como consecuencia de sus problemas de adicciones, Rubén Blades sustituyó a Lavoe, lo que propició una de las épocas doradas de la salsa. La colaboración con Willie Colon se concretó en el mítico Siembra, una de las obras cumbres de la música latina, donde no solo encontramos grandes clásicos del género, como Pedro Navaja, Plástico o María Lionza; también es un alegato por una América libre, sin dictaduras, orgullosa de sus razas, culturas y tradiciones.

Para esta gira, Blades se ha unido de nuevo a Roberto Delgado y Orquesta, una potente formación de veinte músicos panameños que caminan junto a él desde el año 2010, y con quienes ha grabado Fotografías

Con la orquesta y los arreglos de Delgado, las canciones adquieren un sonido potente, tratando de recrear el de famosas big bands de la música latina como lo fueron Machito y sus Afrocubans, con Mario Bauza, Tito Rodríguez, Willie Rosario y Tito Puente, entre otros.

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Conocido como el Poeta de la Salsa por la profundidad social y política de muchas de sus composiciones, Rubén Blades ofrecerá una actuación que trasciende lo puramente musical para convertirse en un recorrido por décadas de historia de la cultura latinoamericana.