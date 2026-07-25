Las películas personales de Paco Rabal: 200 minutos inéditos de rodajes, viajes y escenas familiares

"No todos los días tienes en las manos unas filmaciones hechas por el propio Paco Rabal", resume el cineasta coruñés Ignacio Benedeti. Los viajes, las reuniones familiares o los descansos entre rodajes de uno de los grandes nombres del cine español han pasado durante décadas encerrados en pequeñas bobinas de ocho milímetros. Ahora, esas imágenes vuelven a cobrar vida gracias al trabajo de un coruñés. Ignacio Benedeti ha sido el encargado de digitalizar las películas personales del murciano Paco Rabal, un proyecto que permitirá conservar un material histórico sobre el actor, fallecido el 29 de agosto de 2001.

El material, recuperado por encargo de la Filmoteca Regional de Murcia, servirá para el documental Paco Rabal, más allá de la pantalla, producido por el murciano Carlos Belmonte junto a José Egea y José Antonio Hergueta, y dirigido por Vanesa Benítez sobre la vida del intérprete con motivo del centenario de su nacimiento. Pero antes de que esas imágenes salgan a la luz hubo un trabajo silencioso que se desarrolló lejos de los focos, en un estudio coruñés.

Para Benedeti no era una digitalización cualquiera. "Lo hemos disfrutado muchísimo porque, además de pertenecer a Paco Rabal, estamos hablando de un material histórico", explica. A medida que avanzaba el trabajo, las bobinas iban revelando mucho más que escenas cotidianas. También aparecía el propio Rabal delante de la cámara, demostrando una afición por el cine que iba mucho más allá de su profesión.

Ignacio Benedeti trabaja en su estudio recuperando los archivos de Paco Rabal / Casteleiro / Casteleiro

Las imágenes más antiguas datan de principios de los años sesenta y muestran dos caras muy diferentes del actor. Por un lado, aparecen escenas relacionadas con su profesión, rodajes y encuentros con otros intérpretes de la época. Entre ellos, Benedeti recuerda especialmente las imágenes de "una joven Núria Espert en 1964, muy guapa". Pero la mayor parte del archivo tiene un carácter completamente distinto. "Más del 80% son escenas personales", cuenta Benedeti. Hay viajes por Estados Unidos e Italia, estancias en la casa familiar junto al mar y momentos cotidianos alejados completamente del personaje público que todos conocían.

Precisamente esa faceta doméstica es la que más ilusión hace a la familia recuperar. Benito Rabal, hijo del actor, asegura que muchas de esas imágenes ya las conocía, aunque ahora las va a redescubrir con una calidad completamente distinta. Por el momento aún no ha visto todas las piezas, solo pequeños vídeos que le han pasado ya digitalizados. "Mi padre siempre llevaba una cámara de Super 8. Siempre. La llevaba a los rodajes, a los viajes y a cualquier sitio", recuerda. Después, cuando regresaba a casa, reunía a toda la familia para proyectar lo que había grabado. "Era su manera de enseñarnos lo que había visto", resume.

El público va a descubrir a una persona humilde, honesta y con una enorme vocación. Benito Rabal

Aquella costumbre terminó construyendo, casi sin proponérselo, un inmenso archivo audiovisual que hoy permite conocer al Paco Rabal más cotidiano. "Creo que el público va a descubrir a una persona humilde, honesta y con una enorme vocación", señala su hijo, convencido de que esas películas "muestran mejor que cualquier entrevista" cómo era realmente el actor cuando se apagaban los focos.

La pasión de Rabal por grabarlo todo también sorprendió a Benedeti. Acostumbrado a trabajar con películas familiares de distintas épocas, explica que lo habitual era encontrar unos pocos carretes repartidos a lo largo de varios años. En este caso ocurrió justo lo contrario. "Se nota que le gustaba muchísimo filmar. Hay muchísimo material y esto es solo un aperitivo", comenta, conocedor que aún quedan archivos por pasar a ordenador.

Paco Rabal en Cesantes, Redondela, en 1997. / LOC

Durante la digitalización descubrió incluso pequeñas películas con argumento propio, muy distintas de las típicas grabaciones domésticas. "Había tres que yo llamaría casi cine de autor. Utilizaba a familiares y amigos como actores y construía pequeñas historias", explica. Una muestra más de que la cámara seguía acompañando a Paco Rabal incluso cuando no estaba trabajando. Su hijo aún se acuerda de ese tipo de historias: "Yo tenía 6 o 7 años y estábamos en la aldea donde nació [Cuesta de Gos] con un montón de familiares, y todos se disfrazaban y hacían como que atracan un coche o un banco, cosas así, muy graciosas".

200 minutos de grabación

El volumen del proyecto también da una idea de la magnitud del legado. Fueron cerca de 70 bobinas y alrededor de 200 minutos digitalizados, suficientes para llenar dos discos duros de dos terabytes al completo. Sin embargo, detrás de ese resultado hay muchas más horas de trabajo de las que el espectador imaginará.

Antes de escanear una sola imagen fue necesario revisar cuidadosamente cada película. Algunas tenían más de sesenta años. "Primero hay que limpiarlas con un tratamiento específico para no dañar la emulsión y después reparar empalmes y perforaciones antes de digitalizar fotograma a fotograma", explica Benedeti. Es un proceso lento porque cualquier error puede comprometer un material que ya forma parte del "patrimonio cinematográfico español".

La profesional Nena Pulido trabaja en la preparación de las películas de Paco Rabal para digitalizar / Cedida

La conservación fue precisamente una de sus mayores preocupaciones. Por eso utiliza un producto específico llegado desde Japón que evita el deterioro del soporte. "Hay métodos más rápidos, pero a largo plazo acaban dañando la película", advierte. El resultado compensó el esfuerzo. "Era increíble lo bien que se veían unas imágenes con más de sesenta años", afirma el cineasta. Especialmente le sorprendieron las primeras grabaciones en blanco y negro, realizadas en interiores y con muy poca luz, que conservaban "una calidad técnica inesperada".

No solo las imágenes llamaron la atención del coruñés. También el propio material cinematográfico. Entre las bobinas aparecieron películas rodadas con soportes poco habituales e incluso cajas originales con la dirección de Paco Rabal, documentos de aduanas y etiquetas de la época. "Solo esas cajas ya tienen un valor histórico enorme y deberían estar expuestas en un museo", asegura.

El papel de Asunción Balaguer

Para la familia, todo ese patrimonio ha llegado hasta hoy gracias a otra persona "imprescindible": Asunción Balaguer, viuda del director. Benito Rabal no duda al señalar quién hizo posible esta conservación. "Todo se debe a la labor de hormiguita de mi madre. Lo guardó todo y lo clasificó perfectamente", recuerda. Ese archivo fue cedido posteriormente a la Filmoteca de Murcia, la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas (municipio en el que nació el murciano) para garantizar su conservación y facilitar futuras investigaciones.

Paco Rabal obsequia con una rosa a su esposa, María Asunción Balaguer, durante el recital poético "Queridos poetas" en el año 2000 / LOC

Ahora esas imágenes servirán de base para el documental, junto con otras grabaciones de familiares como las de su hijo, también director de cine. Benito confía plenamente en el proyecto porque considera que ofrecerá una mirada diferente sobre su padre. Él mismo ya había realizado anteriormente documentales sobre el actor y cree que ahora era el momento de que "otra persona contara esa historia desde una nueva perspectiva".

Más allá del valor cinematográfico, las películas también conservan recuerdos muy personales. El hijo del murciano confiesa que hay una grabación que siempre le emociona especialmente: el día en que su padre recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Murcia. "Era un hombre al que de niño le negaron estudiar porque era pobre y acabó recibiendo el mayor reconocimiento académico", recuerda. Aquel discurso, improvisado en verso, comenzó con una petición inesperada, "llevar la electricidad al pueblo donde había nacido porque todavía no tenía luz".

Por eso Benito considera que recuperar ahora todas estas imágenes tiene un significado que va mucho más allá de la memoria familiar. "No es solo recordar a un gran actor; es recuperar el ejemplo de una persona que rompió con el destino que parecía tener marcado", afirma.

Este proceso es parte del tributo que lleva años haciéndole Murcia a la imagen de Paco Rabal. "Mi padre estaría emocionado. Le encantaría ver cómo se está portando a todo el mundo con su centenario. Estaría completamente emocionado. Con el cariño que le están dando en todas partes, con los homenajes en todas las filmotecas en España, con todo lo que se está haciendo en su nombre", asegura Benito.

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Mientras el documental avanza hacia su estreno, las bobinas originales permanecen durante unas semanas más bajo la custodia de Ignacio Benedeti antes de regresar definitivamente a la Filmoteca. Las imágenes ya están digitalizadas y listas para comenzar una nueva vida. Durante décadas permanecieron guardadas en pequeñas cajas. Ahora permitirán que el público descubra un Paco Rabal mucho menos conocido: el padre, el viajero, el aficionado al cine que nunca soltaba su cámara y que, sin saberlo, dejó filmado un legado que hoy vuelve a cobrar vida desde un estudio de A Coruña.