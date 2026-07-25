Manuel España, cantante de La Guardia: "Hay mucha gente joven que está en primera fila gracias a sus padres"

La 29ª edición del legendario festival Cuervarrozk llenará Calasparra de diversidad musical en dos escenarios emblemáticos de la villa arrocera.

Los 40 años del grupo granadino La Guardia en la carretera junto con el icónico dúo formado por Santiago Campillo & Miguel Bañón, sonarán en el escenario del Cuervarrozk este sábado 25 de julio, en Calasparra (Auditorio Cine Rosales). Previamente, ya actuaron las bandas emergentes Today No Fuck, Wakame, Teína y el combo de Laura & The Hist, en el primer día del festival.

Liderados por su vocalista Manuel España, llegan este verano a esta cita inexcusable para los amantes del Rock & Roll con motivo de su 40º aniversario, recorriendo el territorio nacional con un directo lleno de energía, fuerza y emociones. Será un espectáculo único en el que sonarán todos los grandes éxitos de la banda a lo largo de su trayectoria, interpretados con la excelente calidad musical que caracteriza a esta formación granadina.

Llegan a Calasparra con un recopilatorio con los mejores temas de estos 40 años

Hemos preparado la cita de Calasparra con mucha ilusión, estamos haciendo un repertorio que contenta a todo el mundo, a todo el público de La Guardia, incluyendo todos los sencillos que han sido éxitos a lo largo de toda nuestra carrera, como Cuando brilla el sol y tantos éxitos, también canciones nuevas, un poquito de improvisación, vamos con muchas ganas de tocar, y la verdad que muy contento.

¿Cómo surge este trabajo, grabado en directo y con varias colaboraciones?

La verdad es que fue muy complicado hacer el repertorio, ya que cada vez se van acumulando discos; tenemos como 16 álbumes en el mercado, y elegir una selección cuesta mucho trabajo. Nos gusta meter temas nuevos, menos conocidos también, pero no pueden faltar los temas que todo el mundo espera. Para los invitados que hemos tenido, hemos utilizado canciones que pensábamos que podían ir muy bien con ellos, como por ejemplo Pitingo con Buena suerte, señorita, o Efecto Mariposa, David Summers. Creo que ha quedado un disco súper honesto, interesante, y que nos lo hemos currado muchísimo, sobre todo porque no teníamos tiempo, pero al final ha merecido la pena el resultado.

Además, han editado en vinilo y CD

Sí, queríamos reivindicar un poquito este tipo de formatos. Crecimos con los casetes, con el vinilo y luego el CD, cada vez el formato se ha ido reduciendo hasta que ha desaparecido. Creo que es bonito que los fans que quieran tener este trabajo puedan tenerlo en vinilo y en CD, que también hay mucha gente que seguimos teniendo todavía nuestros antiguos reproductores.

Da vértigo mirar hacia atrás, ¿cómo ha vivido el cambio en el consumo de música en estos 40 años?

Se puede decir que somos supervivientes, porque hemos tenido que ir adaptándonos a redes sociales, a cómo desaparecían las tiendas físicas de discos. Era adaptarse o morir. Creo que somos muy activos en redes sociales, que las llevamos nosotros. Hemos ido aprendiendo un poquito y, bueno, también tiene su parte buena: ahora tienes un contacto con el público. Otra de las ventajas es que los singles vuelven a estar otra vez de moda como en los años 70. Muchas veces sacas un álbum y lo subes a la red y, como va todo tan rápido, no le prestan atención a todos los temas, eso de un álbum conceptual como antes es muy difícil.

Grandes éxitos que ya son de la memoria colectiva, en sus conciertos tienen la suerte de que vayan varias generaciones.

Siempre decimos que tenemos mucha suerte de pertenecer a una generación que le han inculcado sus valores musicales a sus hijos. En nuestros conciertos hay mucha gente joven que está en primera fila cantando las canciones gracias a sus padres o a sus hermanos mayores. Estamos viviendo un momento súper bonito, de tener a varias generaciones en los conciertos, no se puede decir que en un concierto de La Guardia hay gente muy mayor ni gente muy joven, sino que hay un poco de todo. Incluso me atrevería a decir que hasta de diferentes tribus. Creo que es música para todos los públicos, y nos estamos dando cuenta del cariño que nos tienen en los directos.

¿Cuál es el secreto? ¿De dónde sale la inspiración para componer y cómo se mantiene a lo largo de todos estos años?

Creo que nace de la necesidad pura y dura. Cuando, por ejemplo, tengo un problema, o una alegría o algo que me apetece contar, una emoción, me voy directamente a plasmarlo. Antes siempre intentaba llevar conmigo una grabadora, ahora con el teléfono lo tenemos más fácil. Antes, en los 80, me llamaba al contestador de casa y dejaba grabada una melodía que se me habría ocurrido para no olvidar la melodía o la letra. Y ahora con la grabadora del móvil es más sencillo, puede surgir en cualquier momento: en una habitación de un hotel, después de un concierto, por la calle, caminando, esos momentos hay que aprovecharlos. Tenemos como veintitantas canciones ya maquetadas, nuevas, que iremos sacando poco a poco, porque no tiene sentido hacer ahora mismo otro disco más. Es mejor ir estrenándolas como antes, sacar single y cuando tengamos un número razonable sacar el disco entero.

En el fenómeno Festival estamos viendo que el grupo también encaja muy bien.

La verdad es que es un momento súper interesante, porque era impensable en los años noventa que pudiéramos estar en festivales, porque estaban más destinados a los grupos indies o a otro tipo de música. La Guardia somos un grupo que tiene cabida tanto en un festival grande, pequeñito, en un acústico, y eso es gracias a la gente. Somos un grupo que intentamos poner el mínimo de problemas posible para que la gente se quede con ganas.

¿Cómo recuerda sus inicios en el mundo de la música?

Lo recuerdo con mucho cariño, pero fue complicado, no fue llegar y besar el santo, como mucha gente piensa. Antes de Mil calles, de ese disco que nos llevó al número uno y del que se sacaron nueve singles, estuvimos como siete años, que se dice pronto, presentándonos a concursos, tocando a nivel local. Entonces una discográfica se fijó en nosotros y, de repente, después de siete años de intentarlo, logramos aquel primer éxito. Yo le diría a gente que tenga un grupito que quiera hacerlo, que, si creen en lo que hacen, que lo intenten, porque al final sale.