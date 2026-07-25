Todo listo para conocer al Melón de Oro 2026

Emilio Chaparro Serrano, María González García, Julia Moreno Herrador, Paco Ocón Cuadrado y Susana Romero Alonso serán los candidatos este sábado por la noche en alzarse con el Melón de Oro del Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro, tras celebrar este viernes su última semifinal.

En el recinto principal de Lo Ferro no faltaron una noche más diferentes autoridades municipales, encabezadas por Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, y Javier Plaza, concejal de cultura, además de otros representantes de la corporación pachequera. También estuvo el sexto teniente de alcalde y delegado de Medio Ambiente de San Fernando, Javier Navarro, acompañando al presidente de la peña flamenca ‘Melón de Oro’, Mariano Escudero, y al director del Festival, Gabriel Maldonado.

La noche la abrió la onubense María González García con un quejío sentido entre farrucas, cañas y tientos al toque de José Diego. El segundo cantaor en actuar fue el albaceteño Juan José Fernández Rodríguez con una granaína y media y entre bulerías y bamberas con la guitarra de Antonio Carrión.

Paco Ocón en el festival de Lo Ferro. / L.O.

A continuación le tocó el turno al cordobés Paco Ocón Cuadrado con una cartagenera, una serrana y una malagueña al ritmo de Antonio Fernández ‘El Torero’. Las semifinales la cerró la jienense Julia Moreno Herrador con una ferreña, una taranta y unos tangos al toque de Paco González. Tras las semifinales, se disfrutó del toque jondo de las guitarras de Antonio Carrión y de El Torero.

Además se volvió a recordar a Fosforito con un vídeo desde su hogar y se guardó un homenaje a Julián Alcaraz, miembro de la familia ferreña fallecido recientemente. La noche se cerró con los bailaores El Yiyo y Cynthia Cano en una interpretación de cante, baile y emoción en Lo Ferro. Posteriormente, se dio a conocer los nombres de los protagonistas de la gran final por el Melón de Oro 2026 tras esta semana intensa de flamenco y arte.

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Julia Moreno Herrador en el festival de Lo Ferro. / L. O.

La agenda cultural tuvo su protagonismo en el centro cultural Sebastián Escudero con la conferencia con audición ‘Persecución: 50 años de una obra maestra’, de Joaquín López Bustamante, y con la charla de Expoflamenco ‘Los intelectuales en la forja del flamenco’ de Antonio Parra. Y, tras la gala nocturna, hubo música de DJ Arroyo en el Patio del mesón Melón de Oro.