Judeline hechiza Cartagena con una actuación casi onírica

La Mar de Músicas vivió este viernes una de sus noches más cautivadoras con la voz y puesta en escena de la artista andaluza Judeline. Una escenografía casi onírica, que por momentos parecía hechizar al público, fue el diamante en la corona de la jornada de este viernes, una de las más completas de su 31.ª edición. El talento de la escena musical de la Región de Murcia se fundió con algunas de las propuestas más destacadas del panorama nacional. Desde primera hora de la tarde, el festival reunió a cientos de asistentes en los diferentes escenarios repartidos por la ciudad.

Los conciertos comenzaron con el grupo Sistema Nervioso y el cantautor joseluis, dos propuestas vinculados a la escena de la Región. La banda de Guille Solano abrió la programación con su combinación de pop, rock y energía punk, mientras que joseluis conectó con el público gracias a unas canciones que retratan lo cotidiano desde una mirada cercana y generacional.

A continuación, el Antiguo CIM acogió la actuación de Pablopablo. El madrileño conquistó a un recinto repleto de espectadores con un directo íntimo y cuidado, en el que defendió las canciones de su primer álbum, confirmando el talento que también ha mostrado como productor y colaborador de algunos de los nombres más importantes del panorama nacional.

En el auditorio Paco Martín llegó el turno de la murciana Hoonine, que reafirmó el gran momento que atraviesa con una propuesta en la que pop alternativo, electrónica y una cuidada puesta en escena visual se combinaron para envolver al público. La artista trasladó su universo sonoro más personal en un concierto que confirmó su consolidación dentro de la nueva escena independiente.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la actuación de Judeline. La artista gaditana volvió a demostrar por qué es una de las voces españolas con mayor proyección internacional con un espectáculo en el que música, danza, performance y visuales formaron un todo inseparable.

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Su mezcla de pop alternativo, electrónica y referencias a la tradición andaluza, unida a una puesta en escena de gran fuerza estética, conquistó al público del festival en uno de los conciertos más celebrados de la jornada. El cierre corrió a cargo de Gregotechno, una de las propuestas más originales del cartel, que sorprendió con un espectáculo en el que el canto gregoriano y la música electrónica se fusionan para crear una experiencia tan singular como inclasificable.