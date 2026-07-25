Eduardo Batán: un arquitecto entre planos y viñetas

En la vida de Eduardo Batán casi todo empieza con un lápiz. Antes que arquitecto, antes que profesor universitario, incluso antes que lector de cómics, fue un niño que dibujaba. Y después lo fue –niño o adulto– en sus distintas vocaciones. Nacido en El Palmar (Murcia) en un entorno familiar creativo –padre delineante, madre pintora– creció entre planos extendidos sobre la mesa del comedor y maquetas domésticas que convertían la casa en un pequeño taller de arquitectura. No recuerda haber decidido su profesión: simplemente la reconoció. Con cuatro o cinco años ya quería ser arquitecto.

Buen estudiante, disciplinado y extraordinariamente trabajador, terminó la carrera de Arquitectura en Valencia en un tiempo poco habitual y se colegió con apenas 23 años, edad que ni siquiera aparecía en las tablas estadísticas del propio colegio profesional. Desde entonces acumula más de tres décadas de oficio y cerca de veinticinco años vinculado a la universidad, donde ha desarrollado gran parte de su obra construida.

Su trayectoria profesional combina ejercicio libre, administración pública y gestión universitaria. En la Universidad de Murcia ha intervenido en numerosos edificios: Ática, Facultad de Bellas Artes o el Centro de Atención a la Infancia, uno de los proyectos de los que se siente más satisfecho. No por su tamaño, sino por su uso: niños y docentes lo habitan con naturalidad y, para Batán, ese es el verdadero éxito de un edificio.

Su arquitectura responde a una idea clara: la funcionalidad prima sobre la imagen. Diseña edificios flexibles, duraderos y adaptados al clima murciano, más atentos al confort cotidiano que al impacto fotográfico. Está convencido de que la arquitectura no es un gesto previo ni una forma impuesta, sino una solución que se construye a medida que se comprenden las necesidades reales del lugar y de quienes lo usarán. El edificio aparece al ser recorrido, como el caminante se encontraba con el camino andando

Pero el lápiz que le llevó a la arquitectura nunca dejó de buscar otros soportes. Durante años la parte artística quedó relegada por la exigencia técnica del oficio hasta que, en torno a 2012, un encargo casi doméstico –un mural escolar– reactivó una vocación latente. Aquel trabajo le sugirió una idea: combinar imagen y relato. Sin experiencia previa en narrativa gráfica, comenzó a experimentar escaneando acuarelas de un viaje al Himalaya y añadiendo bocadillos digitales. Así nació su primer cómic.

Desde entonces ha desarrollado una línea propia basada en la divulgación histórica y científica. Ha abordado la expedición antártica de Scott, biografías de personajes históricos, exploradores, arquitectos o episodios de la cultura científica. Para Batán, el cómic no es entretenimiento menor, sino una herramienta pedagógica: permite comprender la historia de forma visual y emocional. En sus páginas confluyen el arquitecto –preciso en la documentación– y el dibujante –atento a la atmósfera y al ritmo narrativo–.

Hoy compagina su trabajo en la universidad con la docencia, la pintura y la creación de historietas. Sus obras han sido publicadas y recientemente recibió una mención en premios de arquitectura por un cómic divulgativo sobre la arquitectura moderna murciana. Paradójicamente, al buscar su nombre en internet aparece casi tanto como autor gráfico como por sus méritos en su labor profesional de arquitecto.

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Tal vez no sea una contradicción. En realidad, toda su vida profesional parece una misma tarea expresada en lenguajes distintos: construir espacios habitables. A veces son edificios; otras, páginas. En ambos casos persigue lo mismo: que alguien irrumpa en ellos, se oriente y comprenda un poco mejor el mundo. Porque, como él mismo defiende, lo importante no es la imagen exterior, sino lo que sucede dentro.