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La Mar de Músicas

El broche de una edición para el recuerdo

Lila Downs al recibir el premio La Mar de Músicas 2026

Lila Downs al recibir el premio La Mar de Músicas 2026 / Iván Urquizar

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Marta Hernández Cano

Marta Hernández Cano

Además de Rubén Blades, la última jornada de La Mar de Músicas contará con las actuaciones de María Marín, una de las artistas más interesantes del nuevo flamenco; la cantante maliense Virginie Dembélé, una de las nuevas voces de la música africana; La Niña, una de las artistas más innovadoras de la música italiana contemporánea –que además recogerá el Premio Paco Martín, el reconocimiento que concede el festival a los artistas emergentes con mayor proyección internacional–, y del grupo catalán La Sra. Tomasa, que despide de los escenarios este 2026.

Una jornada que reunirá flamenco, músicas africanas y grandes nombres de la escena internacional.

Últimos acordes

La jornada arrancará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con María Marín.

A las 20.00 horas, el escenario de la plaza del Ayuntamiento recibirá a Virginie Dembélé. Después, a las 21.30 horas, el patio del Antiguo CIM vivirá uno de los momentos más emotivos del festival con la entrega del Premio Paco Martín de las Músicas Globales 2026 a La Niña.

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Después, a las 23.00 horas, será el turno Rubén Blades. Tras lo que el Castillo Árabe acogerá a La Sra. Tomasa. Finalmente, Carlangas pondrá el broche definitivo al festival con una sesión DJ.

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