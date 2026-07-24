Semana de Teatro de Caravaca
Sergio Heredia, autor de 'Ambulant': "Cuando se piensa en el circo, se cree que es para niños, pero no es así"
La Fam Produccions, dirigida por Sergio Heredia, presenta ‘Ambulant’, la premiada obra que llegará este viernes a la plaza de toros de Caravaca dentro de la Semana de Teatro con un homenaje al circo clásico
Llega hasta la plaza de toros de Caravaca 'Ambulant', uno de los espectáculos de circo contemporáneo más destacados del panorama nacional. Un espectáculo circense de sala de gran formato, dirigido por el reconocido director Adrián Schvarzstein, que combina la música en directo con una elaborada puesta en escena. Se trata de un homenaje a los últimos circos clásicos de principios del siglo XX. Una propuesta poética e intimista que versa alrededor de la idea del viaje a ninguna parte.
Un pequeño y pintoresco circo acaba de llegar a la ciudad después de recorrer centenares de kilómetros con sus carros cargados de maletas y baúles. Buscan el lugar idóneo en el que instalarse. Nadie sabe de dónde vienen, pero cuentan que entre sus miembros están algunos de los más virtuosos artistas del espectáculo. Artistas y músicos montan y preparan en directo toda la escenografía para la función.
El circo es una gran familia en la que conviven, comen juntos, duermen juntos, se enamoran, discuten, bailan y juegan. Hablamos con el autor de la obra, Sergio Heredia Gallén.
Una propuesta que rinde homenaje a los circos clásicos de principios del siglo XX.
La idea surge porque queríamos rendir un homenaje a los circos clásicos, los de los años veinte. Aquella época dorada del circo, donde se viajaba con carros y baúles, de ciudad en ciudad. Queríamos rendir un homenaje a esta época tan concreta y a esa estética tan bonita. Lo hacemos con un lenguaje mucho más contemporáneo, con una puesta en escena cautivadora y con una iluminación, un vestuario, una escenografía y demás, que transporta al público en un viaje hacia esa época.
La producción cuenta con música en directo y una cuidada puesta en escena, bajo la dirección de Adrián Schvarzstein.
El trabajo de preparación ha sido genial, Adrián es amigo de la compañía y ha sido el director que le ha dado forma a esta idea haciendo posible lo que pretendíamos: rendir este homenaje y de hacerlo cautivando también el corazón del público a través de los personajes. Creamos esa energía tan bonita que tiene Ambulant, donde hacemos un increscendo desde el inicio de la fundación de los carros y el montaje en directo y toda esta puesta en escena que tiene, hasta llegar al final con los números más impresionantes del espectáculo.
Un homenaje a cómo era la vida de aquellos circos.
Es un homenaje a la forma de vida de aquellos circos y la dureza que tenía, aunque hay cosas que en nuestros días sigue siendo igual, los circos y espectáculos que están en ruta, viajan de una manera mucho más moderna y actualizada, pero no dejan de ser nómadas y no dejan de acampar, montar, instalarse y representar sus espectáculos ante centenares de personas.
La obra está avalada por importantes galardones, entre ellos el Premio Max a la mejor labor de producción 2025.
Estamos muy contentos porque desde el minuto uno, cuando estrenamos el espectáculo, volvimos ya con un premio. Fue el Premio a Mejor Espectáculo Familiar y, desde entonces, no hemos parado de recibir distinciones, como en FETEN, la Mostra de Teatre d’Alcoi y los Premios de las Artes Escénicas Valencianas y otras nominaciones.
Una propuesta para todos los públicos diferente y muy innovadora.
Sí, se trata de una propuesta que de verdad conecta a varias generacione porque, habitualmente, cuando se piensa en el circo y todo lo que lo rodea, se piensa siempre que es para niños, pero no es así. Este espectáculo funciona y es divertido para los más pequeños y los adultos. Incluso más que los pequeños, ya que va a suponer para ellos una oportunidad excepcional de revivir el mundo del circo pero desde otra perspectiva muy diferente.
También supone una oportunidad para revivir el mundo del circo.
Sí, y más que revivir, de redescubrir el circo de otra manera con una puesta en escena, con una historia, con su dramaturgia... En definitiva, con todo lo que conlleva cualquier espectáculo pero, en este caso, a través de la disciplina y de la técnica del circo.
La compañía también tiene otro interesante espectáculo en gira. Un musical contemporáneo que toca otro tema también: los títeres.
Actualmente, la compañía tiene en marcha diferentes producciones, además de coproducciones con otras compañías. También la parte de teatro de calle que tenemos, y que es muy variada. Ahora en verano nos está dando muchísimo movimiento. La compañía está trabajando mucho con varios espectáculos por todo el país y también tenemos gira internacional. En el caso de Buh! tomando como referente los relatos de Charles Dickens, nace este musical contemporáneo con títeres en que los niños y las niñas disfrutarán con el mejor ritmo. Una escenografía sorprendente, música original y coreografías arriesgadas. Buh! cuenta la historia de Eva, una niña inteligente y divertida que pasa mucho de tiempo sola en casa.
¿Cómo nace La Fam Producions?
Comenzamos en 2014, con el objetivo de pisar la calle, un espacio diferente, no tan convencional cuando se piensa en teatro, para hacer espectáculos itinerantes con títeres gigantes. Después, en 2022, nace Ambulant con el objetivo de dar el salto a la sala, pero con una disciplina que no fuese el teatro puramente. Nos apetecía muchísimo hacer circo y, desde entonces, hemos realizado en total más de 1000 funciones por 12 países diferentes, que también es importante el recorrido internacional que hemos tenido. n
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