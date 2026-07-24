Las claves del Monegros Desert Festival: artistas, cifras y perfil del público asistente

Ya está todo preparado para que el desierto de los Monegros vuelva a vivir la gran fiesta de la música electrónica, punto de parada de alrededor de 60.000 personas muchas de ellas llegadas de todos los rincones del mundo. Es el festival más internacional que hay en España como demuestran los datos. Aquí van unas pequeñas claves.

Más de 22 horas de música sin parar

El Monegros Desert Festival es el paraíso de la música electrónica y una de las mayores 'raves' que se pueden vivir a día de hoy no en España sino en el mundo. El festival abrirá sus puertas este sábado a las 14.00 horas y no detendrá su actividad hasta el domingo a las 12.00 horas en una clausura a la que solo llegarán los más valientes.A eso se refiere la organización con vivir el espíritu del desierto.

Una ciudad de 10 escenarios

Aunque sea solo por un día, el recinto del Monegros Desert Festival se convierte en la segunda ciudad de Aragón ya que se espera (hay 'sold out' confirmado) hasta 60.000 personas en pleno desierto entre Candasnos y Fraga. La edición de 2026 reunirá 10 escenarios temáticos y más de 120 artistas nacionales e internacionales de multitud de estilos de la electrónica de baile; todos ellos distribuidos en 10 escenarios con identidad propia como OUTWORLD, Techno Cathedral, Dust x UNREAL, elrow, The Dome x Awakenings, Duna x ARTCORE, Industry City x 240 F2F, El Corral, El Pajar y Open Air. Un recorrido sonoro que volverá a convertir el desierto en uno de los mayores templos mundiales de la música electrónica y las culturas underground.

El plano del recinto de la edición de este año. / Monegros Desert Festival

Un total de 120 artistas internacionales

El cartel reúne algunas de las figuras más influyentes de la escena internacional como Richie Hawtin, Amelie Lens, Héctor Oaks, Joseph Capriati, Paco Osuna, Len Faki, Klangkuenstler, Indira Paganotto, Kobosil, Fatima Hajji, Seth Troxler, Marco Faraone, Patrick Mason, Clara Cuvé, Toni Varga, Sally C, Chelina Manuhutu b2b Tini Gessler, Dax J b2b Daria Kolosova, Ben Klock b2b SHDW o Brutalismus 3000, entre muchos otros nombres que dibujan una programación capaz de satisfacer a todos los públicos del universo rave.

El perfil del público asistente

Este año, la dimensión internacional alcanza cifras inéditas: asistentes procedentes de 96 nacionalidades compartirán una jornada irrepetible en pleno desierto aragonés. Del total de público previsto, el 67% llegará desde diferentes puntos de España, mientras que el 33% será internacional, con Francia (12%), Italia (10%), Alemania (2%), Portugal (2%), Suiza (1%) y Reino Unido (1%) como principales mercados internacionales. Una diversidad que consolida a Monegros como uno de los grandes destinos europeos para los amantes de la música electrónica. La comunidad monegrina mantiene además un perfil generacional muy definido: una edad media de 28 años, siendo los 25 y 26 años las edades más representadas, con una distribución de público del 60% hombres y 40% mujeres.

Las cifras del dispositivo

Durante la celebración del festival más de 3.000 profesionales trabajarán para que todo funcione con precisión, junto a más de 400 empresas implicadas en el montaje, producción y operación del evento. Entre las cifras que reflejan la magnitud de esta edición destacan: 1.200 camareros distribuidos por todo el recinto con 600 metros lineales de barras para agilizar el servicio. Además, 450 autobuses están previstos para facilitar el acceso de miles de asistentes desde diferentes ciudades. Una producción mastodóntica con miles de profesionales coordinados en producción, seguridad, limpieza, logística, asistencia sanitaria, montaje y servicios técnicos.

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La 'app' oficial de evento

La 'app' oficial de Monegros Desert Festival volverá a ser el gran centro de operaciones para todos los asistentes. A través de ella podrán consultar los horarios actualizados de cada escenario, recibir avisos e información relevante en tiempo real, localizar fácilmente los distintos espacios del recinto y mantenerse informados durante toda la jornada.