Hoonine y Judeline ponen la banda sonora del verano en Cartagena

La Mar de Músicas reunirá este viernes algunas de las propuestas más interesantes de la nueva escena musical nacional, en una jornada que combinará electrónica, pop alternativo, rock, experimentación y talento emergente. El festival contará con nombres como Hoonine, Judeline, Pablopablo y Gregotechno, sin olvidar la presencia de los murcianos Sistema Nervioso y joseluis, protagonistas de un cartel marcado por la diversidad de estilos y las nuevas voces de la música actual.

Hoonine continúa afianzando su presencia en el circuito nacional de festivales. Tras actuar en Mad Cool y BBK Live, confirmando su gran momento con una propuesta que combina electrónica, emoción y una identidad cada vez más reconocible, sigue conquistando nuevos escenarios (en agosto estará en Sonorama y Ebrovisión) y consolidándose como una de las voces más personales de la escena alternativa nacional.

Hoonie / A.C.

Este intenso calendario de directos llega además en un momento especialmente inspirado para Hoonine, coincidiendo con la publicación de nuevos lanzamientos como Ya no duele, donde continúa explorando una electrónica atmosférica y emocional que ya se ha convertido en sello propio. En su universo conviven influencias del UK garage, house, synthpop, future garage... Pulsión de club y sensibilidad pop, siempre desde una mirada íntima y profundamente personal. Compositora, productora y multiinstrumentista, la artista ha logrado destacar por una identidad sonora reconocible y una puesta en escena cada vez más sólida y envolvente.

Judeline, promesa europea

La visionaria del pop español Lara Fernández Castrelo, más conocida como Judeline, dejó una huella contundente en los Latin Grammy 2025, al recibir tres nominaciones clave que la consolidan como voz emergente de la música global. Su aclamado álbum debut, Bodhiria (2024), fue nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, mientras que su hipnótica canción Joropo compitió en la categoría de Mejor Canción Alternativa.

Bodhiria desafiaba géneros fusionando las raíces flamencas y árabes de su Andalucía natal con una producción electrónica vanguardista. El título -una palabra inventada a partir del término budista ‘bodhi’ (iluminación)- refleja el núcleo etéreo del álbum. Se trata de una obra conceptual que transita temas como la religión, la muerte, el amor tóxico y la trascendencia, suspendida en un limbo onírico entre mundos.

Judeline llevó la energía divina de Bodhiria al Coachella, donde debutó con una presentación ovacionada que reafirmó su estatus como artista única en su generación.

Lara Fernández creció y pasó toda su infancia en Los Caños de Meca (Barbate). Con una visión profundamente arraigada en sus raíces, pero con una proyección global, su música trasciende géneros, fusionando elementos del pop y la electrónica con influencias tradicionales. Su estilo incluye referencias a géneros como flamenco, trap, R&B, reguetón, incluso sonidos árabes. Tras firmar con Interscope Records —sello de artistas como Lana Del Rey, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Bad Gyal—, lanzó Bodhiria, acumulando más de 80 millones de reproducciones.

En 2025 fue reconocida como una de las grandes promesas de la música europea, ganando dos premios en los MME Awards durante ESNS 2025, incluido el Public Choice. Desde 2023 ha colaborado con Tainy; Dellafuente; Duki y MC Morena. También ha compartido escenario con J Balvin durante toda su gira de estadios por Europa, y ha pasado por los principales festivales internacionales.

La artista andaluza ha iluminado el verano con Besito, un himno electropop de deseo, purpurina y amaneceres junto al mar. Entre la vulnerabilidad de pequeñita! y la energía veraniega de Besito, Judeline continúa trazando las coordenadas de una nueva etapa donde cada canción parece capturar una emoción distinta.

Un universo en expansión donde la nostalgia, el deseo y la libertad conviven bajo una misma mirada.

La nota murciana con Sistema Nervioso y joseluis

Las actuaciones de Hoonine y Judeline (Auditorio Paco Martín, 22.00 horas) no serán las únicas protagonistas de la jornada de este viernes en La Mar de Músicas. El talento murciano también será protagonista con las actuaciones del grupo Sistema Nervioso y el artista joseluis.

El grupo murciano Sistema Nervioso / A.C.

La programación arrancará a las 19.00 horas con Sistema Nervioso, la banda nacida en 2023 a partir del proyecto del cantautor Guille Solano. Su propuesta combina pop y rock con una marcada energía punk. Una hora más tarde, a las 20.00, llegará el turno de joseluis, una de las voces emergentes con mayor personalidad de la nueva escena murciana. Su proyecto transita entre el pop alternativo y el costumbrismo, con canciones que retratan escenas cotidianas desde una mirada honesta, irónica y profundamente generacional.

Tradición y vanguardia

La programación continuará a las 21.30 horas en el patio del Antiguo CIM con Pablopablo, alter ego de Pablo Drexler, una de las figuras más inquietas y versátiles de la nueva música española. Además de desarrollar una creciente carrera en solitario, ha trabajado como productor y músico junto a artistas como Guitarricadelafuente, Amaia, C. Tangana o Ralphie Choo, consolidándose como uno de los nombres imprescindibles de la nueva generación.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Gregotechno, una de las propuestas más sorprendentes del cartel. Su espectáculo rompe las fronteras entre tradición y vanguardia al fusionar el canto gregoriano con la música electrónica, dando forma a una experiencia sonora y visual tan singular como hipnótica que pondrá el broche final a una noche marcada por la diversidad de estilos y la apuesta por las nuevas voces de la música nacional.